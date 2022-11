Les millions de Caroline Cayeux et le spectre de la fraude fiscale

L'ancienne ministre Caroline Cayeux est soupçonnée d'évaluation mensongères de son patrimoine et de fraude fiscale. Elle aurait minoré la valeur de deux biens de quelques millions d'euros.

Un nouveau scandale financier au sommet de l'Etat ? Ce mardi 29 novembre 2022, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a "décidé d'informer le procureur de la République" pour des soupçons d''évaluation mensongère du patrimoine" et de "fraude fiscale" contre Caroline Cayeux, ex-ministre des Collectivités territoriales, qui a quitté ses fonctions lundi. L'ancienne maire de Beauvais (Oise) avait pris les devants en remettant sa démission à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne afin de ne pas éclabousser le gouvernement pas une nouvelle affaire.

Deux biens minorés de 4 millions d'euros ?

Selon le Courrier Picard, Caroline Cayeux est propriétaire d'un bien d'exception : un immeuble haussmannien de 500m2, situé au 1 place de l'Alma, à Paris. Il s'agit d'un emplacement particulièrement clinquant dans la capitale, au pied du monument hommage à Lady Di, au bord de la Seine et avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Caroline Cayeux n'a pas acheté l'immeuble avec ses propres deniers. Il s'agit d'un héritage familial qu'elle partage avec sa sœur. Dans ce secteur, le prix du mètre carré est affiché autour de 20 000€. Selon une première déclaration d'intérêts, la société propriétaire du bâtiment, qu'elle détient à 99%, a été valorisée à plus de 12,2 millions d'euros. Or, selon la HATVP, Caroline Cayeux a minoré la valeur réelle de sa résidence principale de 2 400 000€. Toutefois, l'organisme ne précise pas si par "résidence principale" il s'agit de la valeur d'un appartement occupé par la septuagénaire ou de l'ensemble de l'immeuble. Et ce n'est pas tout.

Caroline Cayeux est également propriétaire d'une maison à Dinard (Ille-et-Vilaine) explique le Courrier Picard. Si la valorisation de ce bien n'est pas exactement connue, la HATVP annonce que la valeur de cette demeure a été minorée de 1 500 000€. Au final, ces deux minorations correspondent à "environ la moitié de la valeur globale de ces deux biens". Mais l'organisme ne précise pas si la proportion de la minoration a été la même pour chaque bien.

Une fortune héritée

Si la déclaration de patrimoine de Caroline Cayeux ne sera jamais rendue publique compte-tenu de sa démission, il est de notoriété publique que l'ancienne sénatrice est multimillionnaire. En plus des deux biens au cœur des soupçons de la HATVP, elle possède un appartement près de la cathédrale de Beauvais d'une valeur d'environ 200 000€ avance le Courrier Picard, ainsi que des forêts en Sologne. Ce à quoi il faut ajouter des chevaux de trait.

Ce patrimoine, Caroline Cayeux ne se l'est pas constitué toute seule. Il s'agit d'un cumul d'héritages, elle qui est descendante des fondateurs du constructeur automobile Panhard, en activité durant la première moitié du XXe siècle, mais aussi de Pierre Fournier, ex-PDG des laboratoires Fournier, 4e laboratoire pharmaceutique français indépendant au début des années 2000.