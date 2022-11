Emmanuel Macron aux Etats-Unis : suivez sa visiste d'Etat en direct

DIRECT. Le président français est arrivé aux Etats-Unis mardi soir pour une visite d'Etat. Emmanuel Macron a quatre jours pour convaincre Joe Biden d'infléchir sa ligne sur plusieurs dossiers.

En direct

10:10 - Macron et Biden jettent la crise diplomatique des sous-marins aux oubliettes L'amitié affichée entre Emmanuel Macron et Joe Biden doit aussi faire oublier la crise politique ayant provoqué l'ire de Paris en septembre 2021. Les Etats-Unis, alors fort d'un alliance tripartite avec le Royaume-Uni et l'Australie avait ravi le contrat juteux sur la fabrication et la livraison de sous-marins à l'Australie volant la place à la France qui s'était positionnée. Plus d'un an après l'incident géopolitique, les deux présidents ont plus intérêt à se présenter comme des alliés, tout en tirant avantage de leur coopération.

09:57 - Une visite pour renouer et resserrer les liens franco-américains La visite d'Etat a commencé sur un ton léger avec un repas entre couples présidentiels dont l'un des buts était sans doute de montrer la bonne entente des deux chefs d'Etats. La coopération entre Paris et Washington est au coeur du voyage d'Emmanuel Macron outre-Atlantique et ce mercredi elle doit s'organiser sur plusieurs domaines : le nucléaire, le spatial et la biodiversité. Autant de sujets qui font l'actualité économique et sur lesquels les deux Etats souhaitent tenir une place de choix, un projet qui sera facilité par un travail d'équipe dont les conditions et certainement les investissements mutuels doivent être précisés.

09:49 - Qui acccompagne Emmanuel Macron aux Etats-Unis ? Le président français est aux Etats-Unis avec une importante déléguation, pour faire avance de nombreux dossiers stratégiques. Plusieurs ministres sont là : Bruno Le Maire (ministres de l'Zconomie), Sébastien Lecornu (ministre des Armées), Catherine Colonna (ministre des Affaires étrangères), Sylvie Retailleau (ministre de l'Enseignement supérieur) ; des acteurs économiques de premier plan ont aussi été conviés, notamment Xavier Niel, patron d’Illiad, Bernard Arnault, patron de LVMH, Patrick Pouyanné, dirigeant de TotalEnergies.

09:41 - Un diner entre couples présidentiels hier soir La première soirée d'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte a été assez décontractée : Joe et Jill Biden les ont accueillis à l'aéroport de Washington. Ils ont dîné dans un restaurant italien de la capitale fédérale. L'Elysée a qualifié ce premier têtes à têtes de "moment d’intimité présidentielle", organisé "dans le cadre très informel, très franc et très amical de la relation qu’ils entretiennent".