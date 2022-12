DIRECT. Emmanuel Macron aux Etats-Unis : suivez les temps forts de la visite d'Etat

Emmanuel Macron est en visite d'Etat à Washington jusqu'à vendredi. Entre dîners informels et négociations, des sujets économiques vont être abordés avec Joe Biden : les conséquences de la guerre en Ukraine et les négociations sur une loi qui pourrait mettre à mal l'économie européenne.

L'essentiel Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, ont entamé leur visite officielle aux Etats-Unis ce mercredi 30 novembre 2022. Le couple présidentiel a été invité par Joe Biden, pour la première visite d'Etat organisée par Washington depuis l'élection du président démocrate.

Au programme de la deuxième visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis, l'objectif de montrer l'amitié forte entre Paris et Washington et la coopération des pays dans le domaine spatial, nucléaire et pour la biodiversité.

Le président de la République français va aussi profiter de son séjour américain pour convaincre son homologue d'infléchir sa ligne sur plusieurs dossier dont la guerre en Ukraine et la loi de réduction de l'inflation aux Etats-Unis, jugée "discriminatoire" pour les industries françaises et plus généralement européennes.

11:10 - Quel est le programme de ce jeudi pour Emmanuel Macron ? Ce jeudi, c'est une journée très protocolaire qui attend Emmanuel Macron. A 9 heures à la Maison blanche, à Washington (15 heures en France), il sera accueilli avec son épouse au son des hymnes nationaux et des coups de canons. S'en suivra un passage en revue des troupes, avant une brève prise de parole. La matinée sera ensuite marquée par l'entretien privé entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Le chef d'Etat français déjeneura ensuite en compagnie de la vice-présidente américaine Kamala Harris et d'Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine. Au cours de l'après-midi, Emmanuel Macron rencontrera, aux côtés de plusieurs politiques français, des membres du Parlement des Etats-Unis. Après un retour à la Maison blanche pour retrouver Joe Biden, un dîner d'Etat aura lieu dans l'enceinte présidentielle auxquels quelques centaines de personnes triées sur le volet par les deux présidents ont été conviées. 30/11/22 - 23:12 - Emmanuel Macron fustige les subventions américaines "super agressives" FIN DU DIRECT - C'est l'un des dossiers sensibles que le président de la République prévoyait d'aborder lors de sa visite : l'Inflation Reduction Act (IRA). À l'occasion d'un déjeuner aux côtés d'élus à Washington, Emmanuel Macron a fait preuve de son légendaire franc-parler mercredi 30 novembre. "C'est super agressif pour nos entreprises", a dénoncé le chef de l'État, n'y allant pas par quatre chemins. "Personne ne m'a contacté quand l'IRA était en discussion", a-t-il déploré, demandant à être "respecté comme un bon ami", rapporte BFM TV. "Peut-être que cette loi va régler votre souci, mais vous allez augmenter mon problème", a encore souligné Emmanuel Macron, estimant que sans coordination entre l'Europe et les États-Unis, il y avait un sérieux risque de "détruire de nombreux emplois".

Emmanuel Macron a atterri mardi soir à Washington, à 19h40 (soit 1h40 en France). Le président de la République française et son épouse, Brigitte Macron ont été accueillis par le couple présidentiel américain, Joe et Jill Biden. Le déplacement marque la deuxième visite d'Etat du chef politique aux Etats-Unis, la première organisée outre-Atlantique depuis l'installation du président démocrate à la Maison Blanche. La rencontre entre les deux hommes politiques est l'occasion pour Paris et Washington de montrer la force de leur amitié et surtout de leur coopération sur plusieurs domaines d'avenir : le spatial, le nucléaire ou encore la biodiversité. Si à beaucoup d'égards, il s'agit d'une visite d'apparat, de lourds enjeux se cachent derrière cette visite. Emmanuel Macron et Joe Biden doivent notamment aborder les sujets brûlants que sont la guerre en Ukraine, son issue et ses conséquences économiques, et l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation) qui s'il s'annonce bénéfique pour l'économie américaine pourrait être lourd de conséquences pour l'industrie européenne. Tous ces sujets poussent à un constat : Emmanuel Macron pourrait davantage s'exprimer au nom de l'Europe qu'au titre de président français.