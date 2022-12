Adrien Quatennens condamné pour violences à 4 mois de prison avec sursis

Le député de la France Insoumise a comparu dans une procédure de "plaider-coupable" ce mardi 13 décembre 2022. Il a accepté la peine proposée par le ministère public : 4 mois de prison avec sursis.

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 10h57] Le député La France Insoumise Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violences. L'élu a été jugé ce mardi 13 décembre, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : le parquet l'a convoqué ainsi à 8h30, pour lui demander s'il reconnaissait toujours les faits et lui proposer une peine : de la prison avec sursis donc.

Adrien Quatennens avait déjà fait savoir qu'il admettait avoir asséné une gifle à son épouse et qu'il avait multiplié les messages par téléphone, dans une démarche qui s'apparente dans sa description à des faits de harcèlement. Le mis en cause a bien accepté la sanction proposée par la Procureure de la République de Lille, pour "violences sur conjoint, n'ayant entraîné aucune ITT" ainsi que pour "envoi régulier et malveillant de messages" par SMS et WhatsApp, entre août et septembre 2022.

Le député du Nord a par ailleurs été condamné à verser 2000 euros de dommages et intérêts à sa femme, Céline Quatennens, qui avait porté plainte contre lui.

Une peine plus sévère qu'attendue

Selon la chaîne d'informations en continu BFMTV, Adrien Quatennens "est apparu fatigué et amaigri, nageant dans son manteau" à l'audience. La peine a été homologuée ce matin par un juge. L'AFP, qui s'appuyaot sur l'entourage du mis en cause, indiquait ce mardi matin que la peine très probablement proposée par le parquet serait '"une amende" ou bien "un stage de sensibilisation" aux violences conjugales. Les peines maximales prévues pour les violences sexuelles sont bien plus sévères : le député encourait jusqu'à deux ans de prison, selon la manière dont les faits sont qualifiés par la justice. Le ministère public, pour fixer une peine, a entendu plusieurs témoins, des proches du couple actuellement en instance de divorce.

Me Jade Dousselin, son avocate, a indiqué à l'AFP insisté sur le fait que le député était condamné pour des faits remontant à "plus d'un an" dans un contexte "d'agressivité mutuelle". Céline Quatennens avait quant à elle dénoncé des "violences physiques et psychologiques" exercées depuis "plusieurs années" dans un communiqué.

Si Adrien Quatennens avait refusé la peine proposée, alors il aurait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille en mars 2023, pour une audience publique, qui l'aurait exposé bien davantage médiatiquement.