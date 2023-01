Brigitte Macron sur les retraites : un coup de com' facile ?

L'épouse d'Emmanuel Macron, sur le plateau du 20h de TF1, a esquissé le portrait d'un homme à l'écoute des Français en parlant de son époux, alors que la réforme des retraites est désormais sur les rails.

La première dame a toujours pris soin, depuis 2017, à ne pas jouer de rôle politique ou d'intervenir directement dans le débat public. Reste que sa popularité et sa position singulière auprès du chef de l'Etat lui confèrent quelques atouts que tous les experts en communication politique au service de l'Elyusée seraient tenter d'exploiter. Surtout lorsque le chef de l'Etat s'engage dans des réformes qui se confrontent à une véritable levée de boucliers dans l'opinion. Ce lundi 10 janvier, Brigitte Macron a sans doute fait sourire quelques conseillers du président : interrogée comme présidente de la Fondation des Hôpitaux sur le plateau du 20h de TF1, elle a été interrogée, assez naturellement, sur la gronde sociale qui monte dans les établissements de santé. "Les soignants souffrent parce qu'ils ont peur de ne pas faire leur tâche tellement ils ont à faire. [...] Ils me disent également qu'ils sont en sous-effectifs, cet hôpital ils l'aiment, et s'ils ont peur, c'est pour leur hôpital, ils veulent le sauver", a-t-elle estimé.

La discussion - plus que "l'interview" convenons-en - a ensuite amené la première dame à commenter la réforme des retraites, qui devrait générer des secousses importantes pour l'exécutif dans les prochaines semaines. En quelques phrases, Brigitte Macron a laissé entendre, en substance, que le bon sens guidait son mari et le gouvernement. Un joli exercice d'équilibriste, qui n'est réussi que s'il intègre une dose d'intime et de sentimentalisme. "Les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement. Ce que me disent les plus jeunes c'est que de toute façon ils n'auront pas de retraite. Donc moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes c'est tout est fait pour que vous ayez une retraite", a-t-elle dit, ajoutant même : "Mon mari est un homme profondément honnête et profondément vrai. [...] J'entends les critiques, je les comprends, je comprends tout, mais la seule chose que je ne comprends pas c'est la méchanceté, la violence et le mensonge, ça, je ne le comprends pas. [...] Moi, je suis un passeur, je lui passe les messages".

La sortie de Brigitte Macron a des airs de coup de communication bien ficelé, qu'il ait été anticipé ou non. Dans les rangs de l'opposition, elle fera grincée quelques dents. Interrogée sur le sujet, la députée LFI Clémentine Autain a d'ailleurs regretté cette prise de parole. "Ce n'est pas son rôle, elle n'a pas été élue démocratiquement. On voit bien qu'à la veille d'un grand rendez-vous qui est l'annonce terrible de cette réforme par le gouvernement, elle vient sympathiquement passer un message en profitant de sa notoriété", a-t-elle considéré sur BFMTV mardi 10 janvier.