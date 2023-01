Marche du 21 janvier : un flop inévitable ? Qui participe à cette manifestation ?

La contestation contre la réforme des retraites se poursuit dimanche 21 janvier, avec une marche organisée par les principales organisations de jeunesse de gauche.

Mais qui organise la contestation sociale contre la réforme des retraites ? Les manifestations et les grèves sont initiées par les organisations syndicales et celles-ci l'ont suffisamment martelé pour que les partis politiques se plient au mot d'ordre. Ce sont donc les huit syndicats français, avec en première ligne la CGT et la CDFT, qui donnent le la. Le gros événement social de la semaine est donc bien la grève du 19 janvier, et celle-ci sera suivie d'autres grèves nationales. Les partis de gauche ont tous fait savoir qu'ils suivraient les consignes des leaders syndicaux.

Mais d'autres initiatives sont à prendre en compte par ceux qui souhaitent s'opposer au projet du gouvernement, à commencer par la marche du 21 janvier, organisée à Paris par les associations lycéennes et étudiantes de gauche, dont voici la liste exhaustive : L'Alternative, FIDL, Voix Lycéenne, Jeune Garde, Le Massicot, Young Struggle, Jeunes écologistes, Jeunes Génération.s, Jeunes Insoumis, NPA Jeunes, NPA Jeunesses Anticapitalistes, Jeunes Parti de Gauche, Jeunes POI, Place Publique Jeunes, RED Jeunes, UFSE CGT. Cette marche de samedi 21 janvier est aussi soutenue par des formations politiques, dont La France Insoumise, qui constitue en réalité le principal relais.

Où est organisée la marche du samedi 21 janvier ?

Les organisateurs de l'événement donnent rendez-vous aux manifestants samedi 21 janvier à 14h sur la place de la Bastille. A noter qu'a été prévu un dispositif logistique pour conduire à Paris tous ceux qui veulent participer en bus, depuis plusieurs villes de province.

Un flop inévitable ?

La marche soutenue par la France insoumise intervient deux jours seulement après le grand mouvement de grève du 19 janvier. Difficile d'imaginer que celle-ci mobilise davantage ou remobilise tous ceux qui ont manifesté deux jours auparavant. Et bien que les responsables politiques de la LFI insistent sur le bien fondé d'un écho à la première manifestation, une forme de résignation transparaît aussi sur le manque de coordination de la contestation. Une indiscrétion de La Dépêche lève à ce sujet le voile sur les crispations latentes à gauche : "Cette marche arrive comme un cheval dans la soupe, avec ses gros sabots…", aurait ainsi lancé Fabien Roussel, le leader du parti communiste, il y a quelques jours.