François Ruffin : une rupture avec LFI "consommée", le profil pour être Premier ministre ?

Récemment cité par les Français comme ministrable à Matignon, François Ruffin fait désormais partie des dissidents LFI souhaitant créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale.

Réélu comme député dans la 1ère circonscription de la Somme à l'issue des élections législatives anticipées, François Ruffin fait partie des candidats sérieux au poste de Premier ministre au sein d'un gouvernement de gauche. "Il y a quatre semaines, dans le chagrin, au bord du ravin, nous avions une gauche en miettes. Alors, nous lancions aux partis "soyez unis", nous lancions aux partis "front populaire", comme pour se réchauffer au feu de notre histoire, et, comme nos aînés de 1936, on s'en est sortis par le haut (...) Et ce soir l'espoir renaît" déclarait-il à l'issue du scrutin et de sa victoire.

Si François Ruffin se dit "prêt" à prendre la place qu'on voudra bien lui donner, il fait également partie des ex-insoumis ayant envoyé une lettre ce mardi 9 juillet à certains partis du Nouveau Front populaire (PCF, EELV, Générations) pour créer un groupe "rivalisant avec LFI et le PS à l'Assemblée nationale" nous apprend BFMTV. Avec lui, au sein du groupé des "purgés", les dissidents LFI : Clémentine Autain, Alexis Corbière, Hendrick Davi et Danielle Simonnet. "Comme vous le savez, la rupture entre nous et LFI est consommée. Nous ne siégerons pas dans le groupe insoumis" indique d'abord le courrier selon les informations du média. "Profondément attachés à la dynamique unitaire et au NFP riche de sa diversité, nous aspirons à siéger dans un nouveau groupe, associant des écologistes, des communistes, des membres de Générations et nous" peut-on également lire. L'occasion pour François Ruffin de prendre encore un peu plus d'épaisseur au sein de cette hypothétique nouvelle entité, et de rejoindre Matignon ? Réponse dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines.

François Ruffin parmi les favoris des Français pour le poste de Premier ministre

Si dès la création du Nouveau Front populaire, ses membres ont été harcelés par la une même question : qui serait leur candidat au poste de Premier ministre ? Certaines personnalités de gauche se sont dites "prêtes" et "capables" d'assumer la responsabilité de chef du gouvernement : chez les insoumis, François Ruffin et Clémentine Autain ont ouvert cette porte, tandis que Jean-Luc Mélenchon a plusieurs fois proposé Manuel Bompard, Mathilde Panot ou encore Clémence Guetté. Mais à présent que le parti a fermé la porte à toute coalition allant au-delà de la gauche, la présence de ces personnalités dans le prochain gouvernement perd en crédit. Pour autant, François Ruffin apparaît comme une figure capable de rassembler autour de lui, bien moins clivante que Jean-Luc Mélenchon.

De plus, d'après un sondage CSA pour CNews, Europe 1, et le JDD, François Ruffin apparaît en bonne posture pour occuper le poste selon les Français. En effet, à la question "qui souhaitez-vous comme Premier ministre", les sondés répondent pour 7 % d'entre eux François Ruffin. Ce qui fait de l'ex-insoumis, la troisième personnalité politique citée pour occuper la fonction, derrière Gabriel Attal (14 %) et Jordan Bardella (16 %). François Ruffin devance de nombreux potentiels candidats de gauche à Matignon. Raphael Glucksmann (6 %), Jean-Luc Mélenchon (5 %), et François Hollande (4 %), entre autres.

"Je suis prêt à prendre la place qu'on voudra pour transformer la vie des gens"

François Ruffin avait déjà formulé quelques velléités en cas de résultat positif du Nouveau Front populaire lors de ce scrutin législatif. Il n'a pas hésité à se dire prêt à devenir Premier ministre : "Si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un nom, je suis prêt à prendre la place qu'on voudra pour transformer la vie des gens" sur France Bleu Picardie. Celui qui fait partie de Picardie Debout ! semblait aussi tenté par le poste de ministre des Sports : "Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas. Mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous, pour tous les enfants de notre pays, j'en serai fier", ajoutait-il.