Manifestations du 31 janvier : carte et chiffres dans les principales villes

La mobilisation contre la réforme des retraites a été très importante mardi 31 janvier. La CGT a avancé le chiffre de 2,8 millions de manifestants.

Ce n'est pas commun et donc à souligner, le gouvernement, les parlementaires de la majorité et de l'opposition, ainsi que les syndicats sont tous d'accord sur un point : les manifestants étaient nombreux dans la rue mardi 31 janvier 2023, pour s'opposer à la réforme des retraites. En revanche, les chiffres divergent : pour les autorités, ce sont près de 1,3 million de personnes qui ont manifesté, pour la CGT, 2,8 millions de personnes étaient dans les cortèges. Quel que soit le chiffre retenu, il s'agit de la contestation dans la rue la plus importante depuis les grèves de 1995.

Le point sur les chiffres des manifestants en France le 31 janvier 2023 :

Paris : 500 000 (CGT) / 87 000 selon la police

Marseille : 205 000 (CGT) / 40 000 selon la police

Toulouse : 80 000 (CGT) / 34 000 selon la police

Nice : 25 000 (CGT) / 7 000 selon la police

Lyon : 45 000 (CGT) / 25 000 selon la police

Bordeaux : 75 000 (CGT) / 18 500 selon la police

Lille : 70 000 (CGT) / 15 000 selon la police

Nantes : 65 000 (CGT) / 28 000 selon la police

Clermont Ferrand : 37 500 (CGT) / 17 000 selon la police

Rennes : 30 000 (CGT) / 23 000 selon la police

Grenoble : 40 000 (CGT) / 20 000 selon la police

Strasbourg : 22 000 (CGT) / 10 500 selon la police

Le Havre : 40 000 (CGT) / 12 000 selon la police

"C'est mieux que le 19 janvier, il y a encore plus de monde. Les gens disent non à la retraite à 64 ans", s'est réjoui Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, tout comme Philippe Martinez, de la CGT, qui appelle à "durcir le ton", lors d'une prise de parole au départ du cortège organisé à Paris.

Les syndicats ont annoncé deux nouvelles journées de mobilisation nationale les 7 et 11 février, appelant à "multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'étude, y compris par la grève".

Elisabeth Borne a quant à elle réagi dans la soirée : "La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons", a-t-elle dit, tout en indiquant que le gouvernement ne comptait absolument pas retirer son projet de réforme des retraites.

Les manifestations du 31 janvier ville par ville

Comme à l'accoutumée, les rassemblements du 31 janvier ont eu lieu dans toute la France, avec comme point de ralliement principal la capitale. L'UNSA tient à jour, une carte interactive des divers lieux de mobilisation, qu'elle a accepté de partager avec Linternaute.