Loi immigration : la commission suspendue jusqu'à 21h, le texte devra attendre

La commission mixte paritaire, qui devait se tenir lundi 18 décembre pour trouver un accord concernant le texte sur le projet de loi sur l'immigration, a été suspendue quelques minutes après son ouverture… Cette suspension dure jusqu'à 21 heures.

En direct

19:20 - La commission suspendue jusqu'à 21 heures La commission mixte paritaire qui doit tenter de trouver un accord sur le projet de loi sur l'immigration est suspendue jusqu'à 21 heures, à la demande des élus Républicains. Cette suspension est liée à un désaccord entre les LR et le camp présidentiel concernant la question des prestations sociales versées aux étrangers. LR veut qu'elles soient versées à condition que les personnes qui les reçoivent soient en France depuis cinq ans. Cela concernerait également les aides personnalisées au logement (APL), ce à quoi s'oppose la majorité, indique Le Monde.

18:50 - "Si la CMP ne peut pas se dérouler normalement qu’elle soit reportée", affirme un député PS La commission mixte paritaire (CMP) concernant le projet de loi immigration, a été suspendue, lundi 18 décembre, presque immédiatement après son ouverture. "Si la CMP ne peut pas se dérouler normalement, qu’elle soit reportée. Ce n’est pas acceptable […]. Le Parlement n’est pas composé que de LR. Si la majorité et la droite n’ont pas d’accord, qu’ils reportent", a indiqué le sénateur PS Patrick Kanner. Selon le député Ludovic Mendès (Renaissance), repris par Le Monde, le camp présidentiel et les Républicains sont en désaccord sur les prestations sociales versées aux étrangers.

18:08 - La Commission mixte paritaire déjà suspendue A peine entamée, la commission mixte paritaire, qui réunit 7 députés et 7 sénateurs pour s'accorder sur le projet de loi sur l'immigration, a déjà été suspendue. peu après son ouverture à 17 heures, la réunion a été interrompue par une suspension de séance, demandée par à le rapporteur général du texte. Ce sont Les Républicains qui seraient à l'origine de cette demande selon les informations de TF1 et LCI, les trois sénateurs et le député LR participant ayant "réclamé du temps pour discuter entre eux". La cause : une modification du texte conditionnant le versement des aides sociales à cinq ans de résidence pour les étrangers qui ne travaillent pas et 30 mois pour ceux qui travaillent. "La majorité souhaitait exclure l'Aide personnalisée au logement (APL) et l'allocation pour les personnes handicapées de ces restrictions, or, Les Républicains font finalement savoir qu'ils souhaitent y inclure les APL", écrit TF1. sur son site.

17:03 - Début des négociations à la commission mixte paritaire 17 heures a sonné et l'heure pour les membres de la commission mixte paritaire de se réunir pour discuter et peut-être trouver un accord sur le projet de loi immigration est venue. Les pourparlers ont déjà cours depuis près d'une semaine et "les négociations ont bien avancé" selon Yaël Braun-Pivet qui s'est dite "très optimiste" sur BFMTV tout en restant lucide. La présidente de l'Assemblée nationale a annoncé des "compromis" de la part de la majorité, des efforts "qui coûtent un peu" mais faits pour un accord nécessaire selon elle.

16:36 - Une "erreur" de vouloir satisfaire la gauche et la droite sur l'immigration "Le gouvernement a commis une erreur initiale : penser qu'il pouvait satisfaire la gauche et la droite en matière d'immigration" a analysé la députée LR et membre de la commission mixte paritaire Annie Genevard, ce lundi sur France Inter. S'appuyant que les enquêtes d'opinion et les sondages qui "montrent que les Français veulent davantage de fermeté en matière d'immigration", l'élue et secrétaire générale des LR a estimé que c'est "avec nous et à nos conditions" que le chef de l'Etat doit travailler sur ce texte. Et Annie Genevard d'ajouter au sujet d'un accord : "Je crois que c'est à notre portée. De toute façon, le gouvernement n'a plus les moyens de faire passer le texte qu'il voulait faire passer."

16:01 - Le huis clos de la CMP rompu par la gauche ? La commission mixte paritaire est le seul espace de travail du Parlement dans lequel les débats ne sont pas publics et la réunion sur le projet de loi immigration ne fera pas exception à la règle. Ce huis clos vaut à la CMP bien des critiques, certains élus jugeant que ce qu'il se passe dans ces cénacles relève plus du marchandage que du débat politique, du moins quand un accord semble possible et qu'une partie veut à tout prix y parvenir. Ayant déjà annoncé des "arrangements de coulisses" à venir et souhaitant les dénoncer, la gauche a souhaité lever le huis clos sur cette CMP. Demande rejetée par Yaël Braun-Pivet présidente de l'Assemblée nationale qui a rappelé les règles. La gauche ne perd toutefois pas espoir et réfléchit au moyen de faire la lumière sur le contenu des échanges durant la CMP sans attendre la publication du traditionnel compte rendu écrit. L'idée est de relater en direct le déroulé des échanges secrets et d'épingler si possible au passage la majorité macroniste pour ses "arrangements en coulisses" selon l'insoumise Andrée Taurinya qui sera avec les socialistes Corinne Narassiguin, Marie-Pierre de La Gontrie pour représenter la gauche.

15:14 - Qui participe à la commission mixte paritaire ? 14 personnes siégeront à la commission mixte paritaire (CMP) ce lundi 18 décembre, à partir de 17 heures, 7 sénateurs et 7 députés politiquement représentatifs des forces en présence au Parlement. Le député Renaissance Sacha Houlié présidera le cénacle auquel participeront les élus Florent Boudié (Renaissance), Marie Guévenoux (Renaissance), Elodie Jacquier-Laforge (MoDem), Anne Genevard (LR), Andrée Taurinya (LFI) et Yoann Gillet (RN). Du côté des sénateurs seront présents François-Noël Buffet (LR), Muriel Jourda (LR), Bruno Retailleau (LR), Corinne Narassiguin (PS), Marie-Pierre de la Gontrie (PS), Philippe Bonnecarrère (Union centriste) et Olivier Bitz (majorité présidentielle). Sur les 14 membres de la CMP, cinq sont issus de la majorité et quatre des rangs de LR, suffisant pour faire adopter le texte à la majorité si tout ce beau monde se met d'accord. Mais il suffit de deux voix en moins pour que le texte ne parvienne pas à s'imposer.

14:27 - Appel au rassemblement contre le projet de loi immigration à Paris à 17 heures Quelques rassemblements et marches sont organisés contre le projet de loi immigration et le plus importants d'entre eux doit avoir lieu à Paris ce lundi à 17 heures, l'heure à laquelle la commission mixte paritaire commencera. Aux cotés des collectifs d'immigrés et de sans-papiers, la Marche des Solidarités appelle au rassemblement contre le texte de Gérald Darmanin. Le parcours de la manifestation devait relier la place de l'Opéra à celle de la Concorde, proche de l'Assemblée nationale, mais a été interdit par la préfecture de police. "La préfecture recherche un effet de démobilisation" selon Denis Godard, représentant de la Marche des Solidarités, rapporte Le Parisien.

14:00 - Jusqu'à 10% de voix manquantes au sein de la majorité ? A l'inconnue de l'issue de la commission mixte paritaire s'ajoute celle du vote à l'Assemblée nationale qui sera la première à s'exprimer sur le projet de loi. Or si le Sénat est certain d'adopter le texte, la chambre basse pourrait à nouveau y faire obstacle. Environ 10% des 251 députés de la majorité présidentielle pourraient s'abstenir ou voter contre le texte selon ce qu'a glissé une source parlementaire à l'AFP au cours du week-end. On pourrait bien observer des défections du côté de l'aile gauche et du centre de la majorité, également avec le MoDem qui ne s'exprime pas sur sa position à l'occasion d'un vote du texte à l'Assemblée. Du côté du groupe centriste Liot qui a le plus souvent soutenu le gouvernement - excepté sur la réforme des retraites avec une motion de censure qui a failli passer à neuf voix près -, les élus pourraient se diviser. Une division également possible chez LR où les députés ont une "liberté de vote" mais nettement moins probable, la droite militant pour durcir le projet de loi.

13:15 - 4 issues possibles pour la loi immigration après la CMP Accord ou pas sur le projet de loi immigration ? C'est la question qui se pose à quelques heures de la commission mixte paritaire. Si le texte ne fait pas consensus sera-t-il vraiment abandonné comme évoqué par Emmanuel Macron alors qu'une autre solution est possible ? Et en cas d'accord que pourrait-il se passer ? Tous les scénarios envisageables expliqués. Lire l'article Quels sont les quatre scénarios possibles sur la loi immigration à l'issue de la CMP ?

12:22 - "Le plus raisonnable serait de retirer ce texte" pour Marylise Léon Marylise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, n'est plus du tout en accord avec le projet de loi immigration et a estimé que franceinfo ce lundi que que "le plus raisonnable serait de retirer ce texte". "Ce devait être un texte équilibré [...] aujourd’hui on ne parle plus que de recul des droits pour les personnes étrangères qui sont en France" a-t-elle regretté ajoutant que cela concerne 400 000 personnes "dont 100 000 qui travaillent". Le syndicat "attendait que ce texte puisse permettre [à ces milliers de personnes] de vivre dignement" mais le projet ne semble plus prendre ce chemin au vu des "débats sur l’aide médicale d’État ou sur le droit du sol que la patronne de la CFDT dit regretter.

11:06 - Les députés de la majorité appelés à voter le texte par Emmanuel Macron ? Si aucun accord n'est conclu, l'hypothèse d'un texte adopté en CMP semble tenir la corde au sein de la majorité qui s'inquiète de ce qui pourrait se passer à l'Assemblée nationale demain. "Si ça va au bout, le gouvernement rentrera dans l’hémicycle sans connaître l’issue du vote. C’est une situation dingue et c’est dangereux. C’est de la folie de prendre le risque d’un deuxième vote contre. Ça déclencherait une crise politique majeure" s'alarme un ministre auprès du Parisien. L'issue du vote est incertaine parce que le doute plane sur le nombre de défections au sein de l'aile gauche de la majorité, à tel point qu'Emmanuel Macron aurait prévu de défendre lui-même l'intérêt du texte auprès des élus opposés à la loi immigration selon le journal francilien. Est-ce que cela serait suffisant ? Selon les sources gouvernementales du Parisien, dimanche soir on comptait au moins entre sept et douze votes contre et une vingtaine d'abstentions dans les rangs de Renaissance, entre sept et dix élus MoDem et trois Horizons pourraient également faire défaut au texte.

10:39 - Borne et son gouvernement en danger avec le projet de loi immigration ? Après l'échec de Gérald Darmanin à oeuvrer pour l'adoption du projet de loi immigration marqué par le vote de la motion de rejet, c'est à Elisabeth Borne qu'est revenue la charge de défendre le texte et de mener les négociations pour faire aboutir le projet. C'est donc à elle que revient désormais la responsabilité de mener à bien le projet du gouvernement, et c'est aussi elle qui sera pointée du doigt en cas de nouvel échec. Or, une défaite pourrait signer la fin de son mandat à Matignon selon l'analyse de Franceinfo. Elisabeth Borne a déjà surmonté d'autres crises comme la réforme des retraites et résisté à plus d'une vingtaine de 49.3, mais son maintien serait-il justifié en cas de nouveau revers sur le texte crucial du quinquennat ? D'autant qu'en cas de rejet du texte, ce sont les capacités de l'exécutif à faire passer ses projets et donc à gouverner qui seraient remises en cause. De l'avenir du projet de loi immigration pourrait donc dépendre celui de la Première ministre, tant à l'issue de la commission mixte paritaire qu'après un éventuel vote sur le texte à l'Assemblée nationale.

10:16 - Réunion des députés Renaissance à quelques heures de la CMP A l'issue de sa troisième réunion avec les représentants de la droite, Elisabeth Borne a fait un point d'étape avec les cadres de la majorité selon les indiscrétions de Politico, mais les dernières avancées des discussions doivent être partagées ou rappelées à tous les députés Renaissance lors d'une réunion de groupe ce lundi à partir de 10 heures. Devraient être évoqués les deux points sur lesquels majorité et droite semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Premièrement, l'accès aux allocations conditionné à cinq ans de résidence en France pour les étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas, à trente mois (soit deux an et demi) pour ceux qui exercent une activité, tandis que la durée de résidence nécessaire serait toujours de six mois pour les étrangers bénéficiant des APL ou en situation de handicap. Ce durcissement des conditions d'accès aux aides sociales a bien été mis sur la table, malgré les réticences de l'aile gauche. Deuxièmement, c'est le sujet des régularisations "exceptionnelles" et à l'appréciation de préfets pour les métiers en tension qui semble avoir été actée.