Macron sort le grand jeu pour Charles III : le menu exceptionnel qu'il lui réserve à Versailles

Charles III et Camilla seront en France du 20 au 22 septembre. Le dîner d'État au château de Versailles en leur honneur sera un clin d'œil à la reine Elizabeth II. Le repas sera préparé par des grands noms de la gastronomie française.

La réception de Charles III et de Camilla au château de Versailles a été minutieusement préparée depuis de longs mois. Les manifestations contre la réforme des retraites en mars avaient bouleversé les plans de l'Élysée et de Buckingham qui avaient prévu ce voyage d'État au même moment.

Selon France Bleu, ce dîner d'État sera "un clin d'œil à la reine Elizabeth II". La reine et son époux le prince Philipp avaient déjeuné dans la célèbre galerie des Glaces en compagnie du président René Coty en 1957 à l'occasion de leur première visite en tant que monarques en France. Le roi Charles III imitera donc sa mère le 20 septembre.

Versailles comme clou du premier jour du couple royal en France

Si le choix de Versailles peut agacer certains détracteurs d'Emmanuel Macron, l'Élysée a affirmé à la Dépêche que ce choix "répond avant tout à un souhait de Charles III, "sensible à l'idée de marcher dans les pas de sa mère", et à une volonté de "faire rayonner la France" à travers un de ses sites les plus prestigieux". Un concert sera donné dans la chapelle royale du château avant le dîner. Trois compositeurs anglais seront joués : Purcell, Blow et Haendel.

Pour ce repas, l'État a mis les petits plats dans les grands. Pour mettre en lumière la remarquable porcelaine de Sèvres qui ornera le service, des grands noms de la gastronomie française ont été missionnés par Fabrice Desvignes, le chef des cuisines de l'Élysée. L'unique cheffe tricolore triplement étoilée en France, Anne-Sophie Pic, a été chargée de la confection de l'entrée. L'intitulé ? "Tourteau de casier et homard bleu, voile d'amandes fraîches", a révélé la cheffe auprès du Point.

Dans les moindres détails, "le voile d'amande dissimulera une panna cotta à l'amande et au saké surmontée d'un crémeux de tourteau et d'un salpicon de homard. Le tout sera assaisonné d'un trait de gel de menthe chartreuse, une variété au goût légèrement poivré, et d'une sauce froide façon beurre blanc, elle aussi aromatisée au saké et à l'alcool d'amande. Sur le voile seront déposés une brunoise de melon et un médaillon de homard."

Un repas de prestige dans la célèbre galerie des Glaces

Les convives seront répartis sur une table unique de 60 mètres de long. "C'est un choix rare, mais au moins, il n'y aura pas de déçus, tout le monde sera à la table du Roi et du président", a expliqué Fabrice Desvignes à Paris Match. Le dressage de ce banquet sera réalisé grâce à des emprunts au Mobilier national avec des sculptures de bronze datant du XVIIIème siècle. Une marque du groupe LVMH offrira un sac à main à Camilla qui recevra également une édition originale des "Contes de Perrault".

Yannick Alléno prendra le relais pour le plat. Également triple étoilé, le chef basé à Courchevel proposera une volaille de Bresse pochée, marinée dans du champagne durant deux ou trois jours avec une extraction de maïs rôti durant dix-sept heures. Ce mets sera accompagné d'un gratin de cèpes. Le maître fromager Bernard Antony, qui fournit 130 restaurants et totalise 195 étoiles selon France 3, a été chargé de confectionner un plateau de fromage : un comté grande garde, un pélardon, ainsi qu'un stichelton, un fromage bleu 100% anglais.

Brigitte Macron est à l'origine du choix du dessert selon Paris Match : elle a demandé à Pierre Hermé de revisiter l'une des ses créations iconiques, l'Ispahan. L'un des chefs pâtissiers les plus réputés au monde proposera donc une fine couche de macaron avec une compote de framboises cuites et crues et deux sorbets, l'un au litchi et à la rose et le deuxième à la framboise.