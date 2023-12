Le groupuscule Division Martel dissolu, qui en sont les membres ?

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi matin la dissolution de ce groupe d'ultradroite en Conseil des ministres. Composé d'une trentaine de membres, il avait été constitué en 2022.

Division Martel n'est plus. La dissolution de ce groupuscule d'ultradroite a été actée mercredi 6 décembre en Conseil des ministres. Comme précisé par le ministre de l'Intérieur sur X, la dissolution s'est faite "conformément aux instructions du président de la République". Et Gérald Darmanin de rappeler que "ce groupuscule incite à la violence et à la haine raciale" et qu'il n'a, de ce fait, "pas sa place dans notre République". Au cours de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres ce mercredi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a, lui, pointé du doigt un groupe qui "promeut la haine raciale notamment à l'encontre des immigrés et des populations vues comme musulmanes" et qui n'hésiterait pas à instrumentaliser la mort de Thomas, survenue à Crépol en novembre dernier.

Qui sont les membres de Division Martel ? À la lecture du décret, on apprend qu'à l'origine, le groupement se prénommait Légionnaires Paris. Mais un nom faisant référence à la "à la bataille de Poitiers en l'an 732 au cours de laquelle Charles Martel mis fin à l'invasion arabe" lui a par la suite finalement été préféré en septembre 2022. Constitué au deuxième semestre de l'année 2022, Division Martel serait composé d'une trentaine de membres, principalement domiciliés en Île-de-France. Certains de ses membres résideraient également dans d'autres départements tels que l'Aisne, l'Isère ou encore l'Yonne. Parmi eux, il y aurait des anciens membres du groupe Zouaves Paris.

Le décret précise encore que le groupe, qui a une croix celtique blanche sur fond noir comme emblème, encourage ses membres "à mener, par la violence, un combat contre les antifas et les personnes issues de l'immigration ou présumées musulmanes". Division Martel est aussi connu pour organiser des "entraînements de combat" et n'hésite pas à promouvoir "l'utilisation d'armes blanches dans les confrontations". Parmi les derniers faits d'armes en date du groupe, l'arrestation de deux de ses membres le 26 novembre dernier. Les autorités les suspectent d'avoir participé à la coordination de "l'expédition punitive" organisée dans le quartier de Romans-sur-Isère d'où sont originaires les personnes accusées d'être responsables de la mort de Thomas.