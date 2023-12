Le séisme politique entraîné par l'adoption de la loi immigration mènera-t-elle à un remaniement ministériel au début de l'année ?

En pleine crise politique depuis l'adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron pourrait choisir de remplacer les membres de son gouvernement pour relancer son quinquennat.

Le gouvernement d'Élisabeth Borne chancèle au lendemain de l'adoption de la loi immigration qui n'a pas su convaincre la majorité avec 59 députés qui se sont abstenus ou ont voté contre. Une situation qui reflète le climat politique tendu de ces derniers mois où l'exécutif gouverne à coups de 49.3 et s'empêtre dans des négociations rarement fructueuses avec la droite. Alors qu'Emmanuel Macron a déclaré vouloir que que le pays "avance" après le passage compliqué de la loi immigration, l'instabilité règne au sein du gouvernement. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a posé sa démission et sa remplaçante Agnès Firmin Le Bodo est déjà visée par un scandale. Vendredi 22 décembre, elle a confirmé faire l'objet d'une enquête "dans le cadre de (sa) fonction de pharmacienne". Jeudi, Mediapart révélait que la ministre était "visée par une enquête judiciaire ouverte en juin 2023 pour avoir reçu des cadeaux, sans les déclarer" de la part du laboratoire Urgo.

Sylvie Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, faisait partie des cinq ministres qui avaient annoncé qu'ils démissionneraient en cas d'adoption de la loi immigration. Mercredi 20 décembre, elle a présenté sa démission à Emmanuel Macron en raison d'un "désaccord profond" sur les mesures qui concernent les étudiants étrangers. Jeudi, son entourage confiait à l'AFP que sa démission avait été refusée et que la ministre resterait "en poste". Le président de la République et la cheffe du gouvernement ont assuré à Sylvie Retailleau que les mesures auxquelles elle s'oppose farouchement seront révisées "si elles n'étaient pas censurées par le Conseil constitutionnel".

Il en ressort une indéniable impression d'épuisement politique, que le gouvernement navigue dans un brouillard au gré des circonstances. Ce genre de climat peut rapidement prendre des allures de fin de règne. Emmanuel Macron, qui lit les éditos et les journaux, sait bien que les critiques désobligeantes fusent et que l'opposition s'indigne toutes les semaines. Surtout, le chef de l'Etat ne peut continuer son mandat comme s'il n'y avait aucun malaise dans sa majorité - atteinte par la tournure prise par la loi immigration. Manifestement, il ne peut pas non plus poursuivre avec ce gouvernement qui a semblé subir, composer en permanence ou bien multiplier, à l'inverse, les coups de force devant le Parlement. Comment réenthousiasmer son action politique ?

Le président n'a sans doute pas l'ambition - démesurée - d'enthousiasmer les Français, mais il veut certainement s'offrir un nouveau souffle, insuffler un nouveau cap, et cela passe par un changement d'équipe. Un remaniement ministériel serait même déjà dans les cartons, si l'on en croit Europe 1, qui est catégorique sur le sujet : "Un remaniement d'ampleur aura lieu autour du 15 janvier", annonce dans le média un proche du président. Le site de la radio privée assure même qu'il y aura "des changements de têtes à tous les niveaux : de Matignon, aux ministères, en passant par un certain nombre d'administrations centrales". Et "le président compte aussi remanier une partie du premier cercle de son cabinet à l'Élysée". De quoi envoyer un nouveau message et construire un nouveau narratif à quelques mois des élections européennes.

Selon un témoin de premier plan de la relation Borne-Macron qui se confiait dimanche dans les colonnes du JDD, le couple exécutif ne serait plus vraiment sur la même longueur d'ondes, et seul un "changement à Matignon, avec une sorte de new deal qui bouleverse la donne" pourrait préserver la fin du quinquennat. Mais qui pour remplacer Élisabeth Borne si l'actuelle Première ministre ?

Pour le Journal du dimanche, après les retraites et l'immigration, l'objectif du plein emploi pourrait être l'horizon politique envisagé par Emmanuel Macron pour rebondir. Et qui de mieux qu'un homme loyal et au profil très politique pour reprendre les rênes de Matignon ? Si le nom de Bruno Le Maire est évoqué par certains observateurs, dont se fait l'écho le JDD, pour l'heure, tout ne reste toutefois que supputations.