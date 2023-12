François Hollande critique vivement Emmanuel Macron et de son manque de "courage"

Après le vote de la loi immigration ce mardi 19 décembre, l'ancien président de la République François Hollande dénonce une "défaite pour la République".

Ce mercredi 20 décembre, l'ancien chef de l'Etat a exprimé sa déception sur son compte X après l'adoption de la nouvelle loi immigration à l'Assemblée nationale mardi. Il a notamment dénoncé dans son post le fait que le président et son gouvernement "n'ont pas pris les voix du Front national. Ils ont pris ses idées". Dans un entretien au Monde paru ce mercredi, l'ancien président déclare : "Quand, sur des principes fondamentaux, la famille Le Pen considère avoir remporté une victoire idéologique, cela ne peut pas être une victoire."

Au micro de France Inter ce jeudi 21 décembre, François Hollande a directement ciblé Emmanuel Macron : "Le rôle du président de la République est d'assurer l'unité, la cohésion, d'apaiser : or tout ce qui se fait depuis plusieurs mois a l'effet exactement inverse". Il a en effet déploré l'existence d'une "division profonde" dans le pays.

Ce jeudi matin, François Hollande a aussi dénoncé l'attitude de M. Macron et sa légèreté sur un texte intégrant des mesures qui ne sont pas conformes au droit. Il a déclaré, en se moquant ironiquement de la "lâcheté" de son successeur : "C'est un comble de dire qu'on fait voter une loi dont on sait qu'elle est inconstitutionnelle : on se défausse sur le Conseil constitutionnel pour annuler des dispositions. Quel courage !". Selon lui, cette façon d'agir ne traduit pas une volonté "d'efficacité" de la part du gouvernement mais plutôt "d'envoyer des symboles". L'ancien président a aussi regretté l'absence de "direction" et de "cohérence" dans la politique de son ancien conseiller.

Au Monde, M. Hollande affirme que "Emmanuel Macron a des convictions successives." Il a ensuite ajouté que les positions changeantes du président Macron "privent le pays d'une direction, d'une cohérence, d'une solidité". L'ancien président a aussi tenu a clarifié chez France Inter qu'il n'est pas "responsable de l'évolution du président Macron". Il a déploré au Monde que même si le président est "venu du centre gauche, Emmanuel Macron est désormais condamné à finir avec la droite, y compris la droite la plus dure".

En plus des critiques directement adressées à son ancien ministre de l'économie, M. Hollande a aussi dénoncé le texte voté. Il parle d'un "un texte écrit par les LR, sous la dictée du Rassemblement national" qui risque selon lui d'accentuer "la pauvreté dans ce pays". Dans l'entretien accordé au Monde, il précise que selon lui la loi "sera sans effet sur l'immigration irrégulière, mais ce sera une aggravation de la pauvreté pour de nombreuses familles." Toujours au Monde, l'ancien chef de l'Etat explique qu'avec les mesures portant sur les aides au logement (APL) et les prestations familiales, "c'est un verrou qui a sauté". Selon lui, "une loi sur l'immigration est légitime quand il s'agit d'améliorer certaines dispositions sur les régularisations, de corriger certains défauts sur les reconduites à la frontière."