François Bayrou se voit-il à Matignon ? L'ancien ministre souhaite "un nouveau départ"

Questionné sur la démission du ministre de la Santé après le psychodrame provoqué par la loi immigration, François Bayrou a semblé plaider jeudi, sur les ondes de Sud Radio, en faveur d'un changement de Premier ministre.

"Pour le gouvernement, je pense qu'il faut un nouveau départ", a déclaré François Bayrou ce jeudi 21 décembre 2023 au micro de Sud Radio alors qu'on l'interrogeait sur la démission d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, et sur l'éventuel départ imminent d'autres ministres issus de l'aile gauche du gouvernement et en opposition avec l'adoption de la version durcie de la loi immigration. Une façon somme toute subtile de plaider pour un changement de tête à Matignon.

Un poste de Premier ministre qu'il a lui-même grandement convoité par le passé, sans succès. Du moins, jusqu'à aujourd'hui ? En juin dernier, invité du Grand Jury de RTL - Le Figaro - LCI, le président du MoDem ne s'en était d'ailleurs pas caché. "J'aurais aimé assumer ce rôle", avait-il confié, avant de reconnaître, lucide, que ses affaires au Parlement européen l'avaient depuis mis en retrait de la course : "J'aurais adoré faire ça. Je suis assez préoccupé par la situation du pays. J'aurais aimé assumer ce rôle, cette mission et cette responsabilité. Mais je suis hors-jeu."

Et pour cause, du 16 octobre au 22 novembre 2023, François Bayrou était jugé dans l'affaire des assistants des députés européens du MoDem. Aux côtés de 10 autres personnes, le maire de Pau est poursuivi pour avoir utilisé des fonds européens afin d'embaucher des assistants parlementaires qui auraient en réalité davantage travaillé pour le parti que pour leurs eurodéputés. Les faits auraient eu lieu entre 2009 et 2014. Le procès terminé, le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, ce qui laisse peu de marge au président du MoDem pour espérer sortir la tête haute de cette affaire et embrayer sur un nouveau poste à Matignon.