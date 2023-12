Avignon : un maire divers gauche agressé physiquement accuse des individus d'extrême droite

André Mondange, maire du Péage-de-Roussillon (Isère), affirme avoir été attaqué par des personnes issues de l'extrême droite dans la nuit de jeudi à vendredi 22 décembre. Il a porté plainte ce dimanche 24 décembre.

André Mondange, le maire du Péage-de-Roussillon, dans l'Isère, affirme avoir été victime d'une agression dans la nuit du jeudi 21 décembre au vendredi 22 décembre, à Avignon. Il annonce avoir porté plainte ce dimanche 24 décembre. Les faits se seraient déroulés alors que l'homme politique se trouvait avec plusieurs membres de sa famille, alors qu'il était "en déplacement dans un cadre privé", selon la préfecture de l'Isère. Il célébrait la thèse d'histoire de son neveu, qui présentait sa soutenance ce jour-là, après quoi le groupe s'est rendu dans un bar de la vieille ville d'Avignon. Ce maire divers gauche portait alors sa cocarde tricolore, "et des gens sont venus lui demander ce que signifiait l'insigne, ce à quoi il a répondu que c'était un insigne de maire", détaille la préfecture. La soirée poursuit son cours, puis le bar ferme ses portes. C'est alors que deux personnes reviennent voir le maire et lui demandent son appartenance politique. Il répond alors que "ce n'était pas le lieu de parler de ça", les hommes lui auraient alors dit : "il y a de grandes chances que vous soyez de gauche", selon André Mondange.

Des coups et des propos racistes

L'homme politique était également avec sa fille, métisse. "Ils ont dit qu'elle n'était pas légitime d'être en France, l'un d'eux a crié être nationaliste identitaire", raconte l'homme de gauche. Seraient alors arrivés quatre autres hommes, portant à six le nombre d'agresseurs, qui tentent de frapper un membre de la famille d'André Mondange. L'élu tente de s'interposer pour protéger sa famille. "On était en danger", face à des coups portés "à main armée", précise-t-il. Le maire aurait été frappé au visage, au niveau de l'oeil, avant que les six hommes ne quittent les lieux. André Mondange et sa fille ont porté plainte, les agresseurs présumés sont encore recherchés. Un événement qui a suscité des réactions au sein de la classe politique. David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France appelle à un "sursaut régalien et civique". Cécile Helle, maire d'Avignon où se serait déroulée l'agression, affirme qu'elle va "rentrer en contact avec lui pour lui exprimer le soutien de la Ville, voir comment on peut l'accompagner, lui témoigner ma solidarité".