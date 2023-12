Elisabeth Borne : un départ imminent de Matignon annoncé, un remplaçant évoqué

Les rumeurs d'un très prochain remaniement ministériel continuent. Elisabeth Borne, Première ministre, pourrait quitter son ministère. Plusieurs remplaçants sont évoqués, dont Jean-Yves Le Drian.

Depuis l'adoption de la loi immigration dans une version durcie, et d'un accord passé avec la droite pour faire voter le texte, les rumeurs évoquent un remaniement ministériel dès le mois de janvier 2024. Si la Première ministre Elisabeth Borne assure avoir le sentiment du "devoir accompli" et dit avoir "mouillé sa chemise pendant dix jours", certains médias évoquent la possibilité de son départ du gouvernement dans un futur très proche. Selon une source du Figaro, "la logique voudrait qu'elle parte".

Trois noms évoqués

Trois personnes sont d'ores et déjà évoquées pour lui succéder. Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu, ministre des Armées, sont souvent cités. Mais le nom le plus surprenant est Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires Etrangères. Toujours est-il que, selon le Journal du Dimanche, qui a eu accès à des échanges de SMS entre le chef de l'Etat Emmanuel Macron et l'un de ses ministres, un changement rapide va avoir lieu. "Il faut un changement rapide pour repartir à l'offensive fortement", aurait dit le président. Ce ministre aurait assuré qu'"on a évité de peu la catastrophe". Selon un autre homme politique cité par le Journal du Dimanche, "des failles sont apparues, nul doute que le président va en tirer les leçons", affirme cette source.

Selon des informations du journal hebdomadaire, un ministre au moins est assuré de rester à son poste : Eric Dupond-Moretti. La raison : il aurait défendu la loi immigration auprès des ministres "de gauche", qui craignaient un texte trop durci, proche des idées du Rassemblement National. Selon un proche du président : "quand on trahit la confiance de Macron, elle est perdue définitivement. Ils ont voulu se faire une réputation de morale immaculée sur son dos, ils n'ont pas du tout aimé !".