Sébastien Lecornu, un discret ministre aux portes de Matignon ?

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est imposé dans le gouvernement d'Emmanuel Macron et fait partie de la short-list des candidats potentiels au remplacement d'Elisabeth Borne.

Un ambitieux ministre. Au gouvernement depuis 2017, Sébastien Lecornu joue sa partition en toute discrétion. En charge des Armées, ce proche d'Emmanuel Macron, au point d'être évoqué pour Matignon. Elisabeth Borne se retrouve en effet fragilisée après l'adoption dans la douleur de la loi immigration, entre texte droitisé par LR, approbation du Rassemblement national et défections en Macronie. Ainsi, plusieurs noms reviennent avec insistance pour remplacer la cheffe du gouvernement, dont l'ex-élu de l'Eure de 37 ans.

L'homme, inconnu du grand public, est issu des Républicains (LR) et travaillait pour Bruno Le Maire avant d'être macroniste. Proche de Gérald Darmanin, le ministre possède le CV du professionnel de la politique : assistant parlementaire à 19 ans, maire de Vernon à 27, président du département de l'Eure à 28, propulsé au gouvernement à 31, à l'Ecologie puis aux Collectivités, avant les Outre-mer (2020-2022).

"Lecornu, c'est une certaine idée de la France"

Si, parmi ses cinq ans au gouvernement, il ne compte qu'un sur un poste régalien, Sébastien Lecornu possède une bonne entente avec Emmanuel Macron -selon de nombreux bruits de couloir-, ce qui peut lui permettre d'imaginer une promotion. Mais en face, eux autres prétendants à Matignon semblent avoir plus d'épaisseur pour le poste : ses collègues de l'Économie et de l'Intérieur, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.

Toutefois, signe de la confiance qu'il lui accorde, le président de la République n'hésite pas à envoyer son ministre dans des missions risquées comme celle qu'il a menée au Proche-Orient pour négocier la libération des otages mi-novembre, à la place de sa collègue des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

L'ex-directeur adjoint de la campagne de François Fillon semble aussi être poussé sur le devant de la scène par l'entourage du ministre de l'Intérieur. "Il coche plein de cases, estime un député proche de Darmanin auprès de Médiapart. Lecornu, c'est une certaine idée de la France, un gamin de l'Eure qui n'a pas grandi dans l'argent, qui s'est fait tout seul, extrêmement cultivé, en pointe sur les enjeux internationaux, très bon connaisseur du Sénat, qui s'entend très bien avec LR, mais aussi avec [François] Bayrou et [Édouard] Philippe… ", ajoute-t-il.

Son profil apparait ainsi comme une alternative à l'ambitieux Gérald Darmanin, discrédité après avoir essuyé la motion de rejet préalable sur la loi immigration, n'étant pas parvenu à un consensus politique sur la question. Sébastien Lecornu se présente comme une figure capable d'incarner le virage à droite porté par Emmanuel Macron, sans pour autant faire d'ombre au tableau au chef de l'Etat, quand "BLM" ou le ministre de l'Intérieur ne cachent pas (ou à peine) leurs ambitions en vue de 2027.

Seule ombre au tableau pour Sébastien Lecornu : les scores historiques de Marine Le Pen en outre-mer lors des présidentielles 2022 et les résultats des législatives dans l'Eure : quatre des cinq circonscriptions aux mains de la majorité ont viré à l'extrême-droite. Moins clivant que son collègue de l'Intérieur et plus proche du terrain que celui de l'Économie, Sébastien Lecornu attend son heure. Une arrivée à Matignon serait un appel clair et définitif d'Emmanuel Macron à la droite et un dos tourné à la gauche, qu'il a tenté de rallier à sa cause avec Elisabeth Borne.