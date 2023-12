Européennes 2024 : à 24 ans, Guilhem Carayon veut "créer la surprise" avec LR

Chargé des Jeunes Républicains depuis 2021, Guilhem Carayon annonce briguer une place éligible sur la liste LR en vue des élections européennes du 9 juin 2024.

À six mois des élections européennes (9 juin 2024), les jeunes des partis politiques se positionnent. À l'image du président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon, qui brigue une place éligible sur la liste LR. Dans une interview accordée au Figaro, mercredi 27 décembre, il déclare vouloir s'engager dans la campagne "pour y défendre les intérêts des Français ". "Je veux porter la voix d'une droite populaire à Bruxelles", assure-t-il.

Si Les Républicains n'ont pas encore officiellement décidé de leur tête de liste, le nom de François-Xavier Bellamy revient avec insistance. Et celui qui est chargé des Jeunes Républicains depuis 2021 se voit bien être à ses côtés à Bruxelles. "Beaucoup de Français vont découvrir François-Xavier Bellamy, la droiture de son caractère, sa profondeur d'esprit, son travail inlassable et son bilan exceptionnel au Parlement européen. Je serais très heureux de faire campagne à ses côtés", confie-t-il.

Déjà vice-président et porte-parole

Après l'adoption de la loi immigration, considérée comme une victoire par LR, le parti veut croire que cela entrainera une dynamique chez les électeurs pour renouer avec des scores électoraux au niveau des grandes années de cette famille politique. "Nous allons créer la surprise par la force et le sérieux de notre projet. Une Europe qui sert enfin nos intérêts, qui nous protège du chaos migratoire, qui ne porte plus atteinte au pouvoir d'achat des Français", estime-t-il.

Et Guilhem Carayon espère participer au renouveau du parti. Preuve de la confiance accordée au président des Jeunes Républicains au sein du parti, il a été nommé par Éric Ciotti, vice-président et nouveau porte-parole de LR début 2023. Une prise de galon qui intervient après la débâcle du parti aux élections présidentielles et la déception des législatives. Il avait échoué à se faire élire dans le Lot.

Un léger couac est venu entraver son ascension fulgurante. La Une du mensuel L'Incorrect, "le mensuel conservateur le plus incorrect de France", où le Tarnais s'est affiché avec ses homologues du Rassemblement National et de Reconquête!, Pierre-Romain Thionnet et Stanislas Rigault. Avec en titre "Les jeunes coupent le cordon" (en référence au "cordon sanitaire", une pratique politique visant à exclure les partis d'extrême droite de toute majorité politique). Une présence qui a divisé au sein des LR. Mais Éric Ciotti était venu à son secours comme pour adouber l'étudiant en droit qui s'affirme comme l'un des nouveaux visages de la droite dans un parti en reconstruction.