Immigration : le RN promet de ne régulariser aucun sans-papier s'il arrive au pouvoir

Après avoir voté la loi immigration, le député RN de la Moselle, Laurent Jacobelli, a réaffirmé la ligne ferme que souhaite tenir Marine Le Pen si elle arrive au pouvoir en 2027.

Au centre du jeu sur la loi immigration tout en étant paradoxalement absent de ses négociations, le Rassemblement national estime être le "vainqueur idéologique" de la séquence et espère en tirer bénéfice dans sa quête de crédibilité vers l'exercice du pouvoir. Le député de Moselle et porte-parole du RN Laurent Jacobelli, a assuré, vendredi 29 décembre, au micro de France Inter, que si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, "l'ordre sera donné aux préfets de régulariser zéro sans-papiers".

A l'écart pendant plusieurs jours des discussions âpres sur le compromis final, qui se sont déroulées entre la majorité et la droite, Marine Le Pen a réussi un coup spectaculaire en annonçant que les députés RN voteraient pour le texte. La triple candidate à la présidentielle a ainsi pris au dépourvu le camp présidentiel. Même si cette loi permet de régulariser les travailleurs dans les métiers en tension, le député RN a affirmé qu'elle permet d'aller "dans la bonne direction" et qu'elle "donne les outils" pour faire en sorte "qu'il n'y ait plus de régularisation dans notre pays" en cas d'élection de Marine Le Pen en 2027.

Les Européennes dans le viseur

Le vote de la loi immigration a permis à Marine Le Pen de se placer au centre du jeu comme elle l'avait déjà fait à l'Assemblée en apportant un soutien décisif à la motion de la gauche de rejet du texte. Au-delà de ce coup, la cheffe de file du parti s'était réjouie "d'une victoire idéologique du Rassemblement national". "Il est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales", s'était-elle félicitée.

Fort de cette "victoire", le RN compte maintenant en profiter dans les urnes. Selon les sondages pour les élections européennes de juin 2024, la liste menée par Jordan Bardella, avec 27 à 30 % des intentions de vote, est a près de dix points d'avance sur la majorité alors que LR est donné à moins de 8 %.