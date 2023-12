Réveillon du Nouvel an : Gérald Darmanin annonce un lourd dispositif, deux villes sous haute surveillance

Le réveillon de la nouvelle année approche à grands pas. Dans un contexte de menace terroriste élevée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé un dispositif de sécurité en conséquence.

À deux jours du passage à 2024, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé qu'un dispositif de sécurité important serait mis en place pour la soirée du réveillon du Nouvel an. Dans un contexte de menace terroriste élevé sur le territoire français, le ministre a déclaré que 95 000 forces de l'ordre seraient déployées dans les quatre coins de la France, le soir du 31 décembre. "J'ai demandé la mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, 5 000 militaires de l'opération Sentinelle et des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers ", a-t-il précisé. Pour la première fois, un arsenal aérien composé d'une dizaine d'hélicoptères de la gendarmerie nationale et de drones sera mis en place pour assister les forces de l'ordre au sol.

"Une grande fermeté"

Dans le centre-ville de Paris, qui accueillera de nombreuses festivités, les contrôles seront renforcés avec l'installation d'un périmètre de sécurité qui s'étend des Champs-Elysées jusqu'à l'avenue de la Grande Armée, d'après les informations du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Des fouilles systématiques à chaque entrées seront aussi mises en place. 6 000 policiers patrouilleront dans la capitale. Gérald Darmanin promet "une grande présence et une grande fermeté" pour le soir du réveillon.

Plusieurs syndicats ont néanmoins manifesté leur mécontentement face à cette forte mobilisation de forces de l'ordre. Ils disent déplorer un trop grand nombre de personnels déployés sur la période des vacances de fin d'années. Un collectif de "policiers municipaux en colère", composé de syndicats et d'associations, appelle les policiers municipaux à la grève pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le collectif demande une revalorisation des salaires en premier lieu : "Vous avez des policiers municipaux qui vont être juste payés au régime indemnitaire, d'autres qui vont avoir une prime à 10 %, prime qui peut aller jusqu'à 20 %", a expliqué le chef de service de la police municipale de Cannes, Rémi Andrieux.