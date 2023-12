2024 : les premiers voeux des politiques pour la nouvelle année

Avant l'allocution d'Emmanuel Macron le soir du dimanche 31 décembre, les femmes et hommes politiques expriment leurs voeux pour la nouvelle année.

Alors que le président de la République doit exprimer ses voeux lors d'une allocution officielle, dimanche 31 décembre à 20 heures, femmes et hommes politiques ont déjà commencé à détailler leurs promesses et leurs souhaits pour la nouvelle année. Ce dimanche, les dirigeants de l'opposition se sont mis en scène dans de courtes vidéos pour exprimer leurs "vœux aux Français". Des messages sobres sont de rigueurs cette année. Le communiste Fabien Roussel est revenu sur l'année passée : "2023, c'est l'année de la surchauffe, l'année dont on se serait bien passé". Il concède : "rien ne nous aura été épargné", en énumérant "la guerre, le réchauffement climatique, les attentats, la vie chère et l'inflation, la réforme des retraites, la loi immigration…". Avant d'exprimer un message d'espoir un brin candide : "L'intelligence, la raison, la justice, la fraternité, n'ont pas disparu. Tout est là, à notre disposition, à nous d'en user, sans modération."

Le RN se positionne pour les Européennes

La présidente du Rassemblement National évoque elle-aussi "une année éprouvante". Mais le leader du parti d'extrême droite ne perd pas de temps et profite de ce cours message aux Français pour se projeter sur l'année qui vient. Et plus particulièrement sur les élections européennes du 9 juin. Celle qui estime être "entrée dans le cœur des Français" compte bien voir son poulain Jordan Bardella obtenir de meilleurs scores encore qu'aux dernières élections en 2019. Pour la France, en 2024, elle souhaite en refaire "une terre de prospérité, de sécurité, d'ambition et de grandeur, une nation où il fera à nouveau bon vivre".