Nouvel An : Gérald Darmanin se félicite après une nuit "calme" et un nombre de voitures brulées en baisse

Le ministre de l'Intérieur rapporte une baisse de 20% du nombre de véhicules incendiés, de 10% des interpellations et de 80% des tirs de mortiers par rapport à l'année précédente.

Gérald Darmanin, a tiré le bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre en France ce lundi 1er janvier et exprimé, depuis un commissariat de Montargis, sa satisfaction quant au déroulement des festivités. S'appuyant sur un dispositif de sécurité renforcé, avec 90 000 policiers et gendarmes mobilisés, notamment 6000 à Paris, le ministre de l'Intérieur, a souligné que les célébrations, particulièrement à Paris, se sont déroulées dans une atmosphère "calme" et festive, avec plus d'un million de personnes réunies sans incident majeur.

Les chiffres officiels rapportent 745 véhicules incendiés, soit une baisse significative de 20% par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une réduction de 10% des interpellations et 80% des tirs de mortiers. Gérald Darmanin a mis en avant ces chiffres comme une réussite de la stratégie sécuritaire mise en place.

381 interpellations

Bien que la majorité des célébrations se soient déroulées sans heurts, quelques incidents isolés ont été relevés. Au total, 381 interpellations ont eu lieu sur le territoire national, avec des échauffourées mineures signalées à Bordeaux et à Nîmes. À Bordeaux, l'utilisation de mortiers et une attaque contre des policiers ont été mentionnées, tandis que des incendies de véhicules et de poubelles ont eu lieu à Colmar, avec un nombre d'interventions inférieur aux années précédentes.

Gérald Darmanin a affirmé que la police avait accompli un travail "extrêmement sévère" pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité des festivités. Il a également relevé qu'il y avait eu 40% de blessés en moins parmi les forces de l'ordre par rapport à l'année précédente, soit "une quarantaine d'agents blessés très légèrement lors de leurs interventions", soulignant l'efficacité des mesures de sécurité.

Cette soirée du Nouvel An 2024, à sept mois des Jeux Olympiques de 2024, était particulièrement observée, comme un test pour jauger de la capacité de la France à gérer de grands rassemblements sans incidents majeurs.