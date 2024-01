Hommage à Jacques Delors : suivez la cérémonie aux Invalides en direct

Un hommage national est rendu à Jacques Delors, ancien ministre et président de la Commission européennes de 1985 à 1995. Emanuel Macron préside la cérémonie organisée à la mémoire de l'artisan de l'Europe.

L'hymne européen doit résonner sur la place des Invalides. Un hommage national est rendu à l'homme politique et artisan de la construction européenne Jacques Delors, ce vendredi 5 janvier. Des politiques et dirigeants de toutes l'Europe seront présents sur la place parisienne à partir de 11 heures pour célébrer la mémoire de l'ancien ministre et président de la Commission européenne entre 1985 et 1995, qui s'est éteint à l'âge de 98 ans le 27 décembre.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et celle du Parlement européen Roberta Metsola ainsi que de nombreux chefs d'Etat ou de gouvernement des 26 pays membres de l'Union européenne ont répondu présents. Des politiques français et des membres du gouvernement d'Elisabeth Borne seront également présents aux côtés de la Première ministre, une participation remarquée avant un remaniement que beaucoup jugent imminent. Quant au président de la République Emmanuel Macron il doit présider la cérémonie.

Après avoir rendu un premier hommage à Jacques Delors après l'annonce de son décès, le chef de l'Etat doit prononcer l'éloge funèbre de l'ancien ministre de François Mitterrand. Emmanuel Macron entend rappeler les choix politiques et idéologiques de cet artisan de l'Europe qui ont permis à "la France [de] demeurer une puissance souveraine au sein de l'Union européenne telle qu'elle l'est toujours aujourd'hui", selon l'Elysée. Le président de la République devrait aussi vanter les mérites de la "méthode Delors" consistant "à toujours chercher des compromis, à établir des passerelles entre les oppositions fécondes ; un aspect important de sa personnalité". Une minute de silence sera respectée à la fin du discours de chef de l'Etat.

La Marseillaise suivie de l'Ode à la Joie

L'Europe sera résolument au centre de cet hommage et Emmanuel Macron entend énumérer certains héritages de Jacques Delors : le marché unique européen et l'acte unique européen, les bases de l'Union économique et monétaire et de l'euro, de l'espace Schengen, celles la politique de cohésion ou du programme européen d'aide aux plus démunis ou encore le programme Erasmus. Une centaine d'étudiants bénéficiant de ce programme d'échange permettant de suivre des études dans différents pays d'Europe assisteront d'ailleurs à la cérémonie.

L'hommage à un des pères de l'Europe pourrait être l'occasion pour Emmanuel Macron de se présenter comme un hériter de l'idéologie de Jacques Delors, notamment un défenseur de l'Europe, à seulement six mois des élections européennes. Ce ne sont pas un mais deux hymnes qui seront joués par l'orchestre de la Garde républicaine ce vendredi sur la place des Invalides : la Marseillaise suivie de l'hymen européen L'Ode à la joie.

Un autre hommage à Jacques Delors doit être rendu courant janvier, au niveau européen cette fois, par la Commission européenne à l'initiative d'une des successeuses du politique, l'actuelle patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen.