Remaniement en direct : les ministres d'Attal officiellement nommés

Le gouvernement de Gabriel Attal, composé d'une quinzaine de ministre, est officiellement nommé. Plusieurs ministres sont maintenus en poste, d'autres obtiennent des portefeuilles élargis et la nomination de Rachida Dati à la Culture crée la surprise.

En direct

21:02 - Comment Gabriel Attal compte-t-il gouverner ? Sur le plateau du 20 Heures de TF1, le nouveau Premier ministre a confié que "[s]a méthode, c'est d'être lucide et de dire la vérité". Et Gabriel Attal, qui se dit à la tête d'un gouvernement de "sobriété", d'"efficacité" et d'"énergie", de détailler : "Ma responsabilité, c'est de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et pour ce qui ne va pas, de dire des solutions et de les mettre en œuvre rapidement."

20:37 - Un gouvernement très à droite ? Alors que les observateurs politiques ont très vite pointé le nombre supérieur de ministres venant de la droite dans le nouveau gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal a éludé la question : "Je ne suis pas là pour demander aux ministres de vider leurs poches pour montrer la carte de leur parti. Il y a des personnalités qui ont une sensibilité de droite, d'autres ont une sensibilité de gauche."

20:31 - "C'est une femme qui ne laisse personne indifférent", note Gabriel Attal au sujet de Rachida Dati Surprise de ce remaniement, Gabriel Attal s'est dit "très heureux" de la nomination de Rachida Dati dans son gouvernement. "C'est une femme qui ne laisse personne indifférent, c'est une femme d'énergie", "d'engagement", a-t-il défendu, notant que l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy "s'est battue toute sa vie pour obtenir ce qu'elle a obtenu". Quant à sa mise en examen pour corruption, le nouveau Premier ministre a balayé le sujet en mettant en avant la présomption d'innocence : "Mise en examen ce n’est pas une condamnation."

20:25 - Gabriel Attal se confie sur les coulisses de sa nomination "Quand on vous propose de devenir chef du gouvernement de la France, évidemment vous avez un moment où vous vous demandez si vous êtes capable d'assumer cette fonction", a remarqué Gabriel Attal ce jeudi soir sur le plateau du 20 Heures de TF1. Reconnaissant la "responsabilité exceptionnelle" qui lui a été confiée, le nouveau Premier ministre a assuré s'être engagé car il "aime [s]on pays" et a "envie de répondre aux attentes de nos concitoyens".

20:11 - Gabriel Attal attendu au 20 Heures de TF1 Le Premier ministre doit s'exprimer sur le plateau du 20 Heures de TF1 d'une minute à l'autre après l'annonce des membres de son gouvernement, il y a quelques minutes maintenant.

20:03 - Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture, exclue des Républicains, annonce Éric Ciotti C'est la grande surprise de ce remaniement. Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture. Alors qu'elle avait tenu en début de soirée à rassembler les conseillers de Paris de son groupe "Changer Paris" lors d'une visioconférence, leur assurant notamment vouloir "rester chez Les Républicains" et simplement "démissionne[r] du Conseil national", le président des LR en a décidé autrement. L'arrivée de Rachida Dati officiellement actée après les annonces d'Alexis Kholer, il a fait savoir que l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy était exclue du parti.

19:58 - La suite des nominations sera bien faite ultérieurement Après avoir annoncé les ministres et les ministres délégués, comme attendu, Alexis Kohler a précisé que la suite des nominations se ferait dans un second temps. Premier Conseil des ministres pour ce nouveau gouvernement prévu ce vendredi, à 11 heures.

19:53 - Et les ministres du gouvernement Gabriel Attal sont : Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kholer, vient d'annoncer les nouveaux membres du gouvernement : Premier ministre : Gabriel Attal

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique : Bruno Le Maire

Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer : Gérald Darmanin

Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités : Catherine Vautrin

Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques : Amélie Oudéa-Castéra

Ministre de la Culture : Rachida Dati

Ministre des Armées : Sébastien Lecornu

Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Éric Dupond-Moretti

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Stéphane Séjourné

Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Christophe Béchu

Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

Ministre chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement : Prisca Thevenot

Ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement : Marie Lebec

Ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations : Aurore Bergé

19:37 - Stéphane Séjourné nommé au ministère des Affaires étrangères Comme le relaie Le Parisien, le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné devrait être nommé au Quay d'Orsay ce jeudi soir, pour remplacer Catherine Colonna qui quitterait son poste. Avec ce nouveau nom, tous les titulaires des postes régaliens seraient désormais connus. Rappelons que l'Élysée doit procéder tout prochainement aux annonces. Le rendez-vous était initialement fixé à 19h30

18:58 - L'annonce du gouvernement attendue vers 19h30 Attendue en fin de journée, l'annonce du gouvernement par le secrétaire général de l'Elysée devrait intervenir aux alentours de 19h30 selon les informations de BFMTV.

18:56 - Le ministre du Logement ne sera pas nommé ce soir Les noms de plusieurs ministres ont déjà été confirmés avant l'annonce officielle gouvernement, mais celui du ministère du Logement ne sera pas connu ce soir a appris le service politique de franceinfo. La liste des ministres de plein exercice étant attendue ce soir, ce portefeuille pourrait être confié à un secrétaire d'Etat dans un second temps.

18:30 - Amélie Oudéa-Catsera reste aux Sports et récupère l'Education Amélie Oudéa-Castera reste la ministre des Sports dans le nouveau gouvernement et continuera de gérer les Jeux olympiques, mais elle récupère également le ministère de l'Education nationale et la Jeunesse confirment BFMTV et RTL. Ce sont deux domaines de premiers plans qui reviennent à la ministre, mais sur le secteur de l'Education nationale la marge de manoeuvre de la ministre devrait être faible puisque Gabriel Attal a déclaré "emmené avec [lui] à Matignon la cause de l'école" et qu'Emmanuel Macron a fait de l'éduction est de ses "domaines réservés".

18:14 - Rachida Dati nommée à la Culture La nomination de Rachida Dati au ministère de Culture est confirmée par les informations de BFMTV et d'Europe 1. L'arrivée de la maire LR du 7ème arrondissement de Paris et ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy au gouvernement de Gabriel Attal ne fait plus trop de doute. C'est la grande surprise de ce remaniement.

17:54 - Les ministères de l'Education et des Sports réunis et confiés à Amélie Oudéa-Castera ? C'est une possibilité qui semble gagner en force à mesure que le remaniement approche. L'actuelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera pourrait rester au gouvernement mais être placée à la tête d'un ministère très élargi comprenant les Sport mais aussi l'Education nationale et la Jeunesse.