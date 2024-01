Remaniement : Borne remerciée ce week-end ? Les dernières infos

16:19 - Lecornu et Denormandie en tête pour Matignon ? Plusieurs noms cités

Parmi les possibles prétendants à Matignon se trouvent deux favoris : Sébastien Lecornu et Julien Denormandie, deux profils radicalement opposés. Le premier est un passionné de politique qui a gravi les échelons du conseil départemental au gouvernement, à la différence du chef de l'Etat qui apprécierait cette expérience en plus de s'être familiarisé avec le ministre issu de la droite. La nomination de Sébastien Lecornu signerait la continuité du virage vers la droite opéré par le gouvernement. Le deuxième est un fidèle, un macroniste de la première heure, et un proche d'Emmanuel Macron dont la nomination confirmerait la politique actuelle du chef de l'Etat selon la théorie du "en même temps" et du dépassement du clivage gauche-droite.

D'autres noms sont également évoqués comme celui de Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale plutôt issu de la gauche. Et deux autres personnalités sont plébiscitées par les Français dans un sondage Odoxa pour Le Figaro : Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Si la nomination de Bruno Le Maire est envisagée par certains et réfutée par d'autres en coulisses, l'hypothèse Attal a moins de chance de se concrétiser. Le jeune ministre de l'Education jouissant d'une forte popularité auprès des Français ne correspond pas au profil d'un exécutant discret que rechercherait Macron à Matignon.