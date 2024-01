Bardella et Maréchal, les stars des européennes ?

À six mois des élections européennes, les têtes de liste s'apprêtent à lancer leur campagne. L'extrême droite, portée par Jordan Bardella et Marion Maréchal, s'installe au premier rang des intentions de vote des Français.

Alors que les têtes de liste des partis de tous les bord s'apprêtent à lancer leurs campagnes pour les élections européennes, prévues pour juin 2024, l'extrême droite se trouve en première ligne dans les sondages. Selon la deuxième vague de l'enquête électorale réalisée par Ipsos et Sopra Steria, en partenariat avec le Centre de recherches politiques de Sciences Po et Le Monde, les listes d'extrême droite pourraient totaliser 37 % d'intentions de vote. Si l'enquête a été réalisée trop tôt pour révéler un résultat certain, elle dit toutefois l'avance que le Rassemblement national, notamment, a pris sur les autres partis. Le sondage indique que le RN, mené par Jordan Bardella, pourrait obtenir 28 % d'intentions de vote contre 20 % seulement pour la liste Renaissance. La liste Reconquête, menée par Marion Maréchal, pourrait envoyer des députés de Zemmour au Parlement européen avec ses 6,5 % d'intentions de vote.

Les figures de l'extrême droite plus connues que les autres têtes de liste

Le même son de cloche, attestant de la popularité croissante des personnalités d'extrême droite, a été donné avec la publication de "L'observatoire politique", baromètre Elabe pour Les Échos, jeudi 4 janvier. Le sondage atteste que Jordan Bardella et Marion Maréchal bénéficiaient d'une popularité grandissante. Les personnalité de la droite et de l'extrême droite qui ont soutenu la loi immigration, adoptée avant Noël, ont gagné de nombreux points dans les sondages et notamment auprès des électeurs d'Emmanuel Macron. Ainsi, la côte de popularité de Jordan Bardella auprès des électeurs du chef de l'État a augmenté, passant à 24% (+6 points) comme celle de Marine Le Pen (+7 points). Qu'il s'agisse de Jordan Bardella ou de Marion Maréchal, les deux personnalités jouissent d'une image jeune et extrêmement présente sur la scène médiatique, ce qui pourrait expliquer l'engouement des électeurs. "Hormis Jordan Bardella et Marion Maréchal, les têtes de liste aux élections européennes testées dans cette étude sont peu connues", fait remarquer l'enquête.

Les autres têtes ont effectivement plus de mal à imprimer auprès du grand public quand certaines n'ont toujours pas été choisies comme dans le camp présidentiel. Plusieurs noms sont en course chez les macroniste, mais tous ne parlent pas à la majorité des électeurs comme celui de l'actuel secrétaire général du parti présidentiel Renaissance et président du groupe Renew Europe au Parlement européen, Stéphane Séjourné. Ceux là ont encore six mois pour faire la différence.