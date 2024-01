"Je connais le nom du prochain Premier ministre" : la petite phrase d'une figure de la gauche sur Emmanuel Macron

Alors que l'hypothèse d'un remaniement rapide du gouvernement est vive, le député européen Raphaël Gluksmann rappelle que l'exécutif est dirigé très verticalement par Emmanuel Macron.

Que dire lorsqu'on est interrogé sur les rumeurs de remaniement ministériel lorsqu'on est une personnalité de l'opposition et qu'on journaliste insiste ? Pour l'eurodéputé européen Raphaël Glucksmann, il est plus sensé de parler de la politique qui sera menée plutôt que des personnes qui l'incarneront une fois réalisée le changement d'équipe au gouvernement.

Ce lundi, sur France 2, l'ancienne tête de liste PS / Place Publique aux européennes y est allé de son bon mot : "J'ai un scoop pour vous. Je connais le nom du premier ministre, vous aussi d'ailleurs : Emmanuel Macron. Et son ministre des Affaires Étrangères, ce sera aussi Emmanuel Macron. Son ministre de la Défense, ce sera Emmanuel Macron, son ministre de la Culture, ce sera Emmanuel Macron".

Une manière pour l'élu de gauche, qui devrait porter la candidature du PS pour les européennes 2024, de marteler que les institutions françaises donnent trop de pouvoirs au chef de l'Etat. Ou plus exactement, qu'elles permettent au président de la République de prendre trop de prérogatives. "Il faut arrêter de considérer les premiers ministres et les ministres comme des collaborateurs. [...] Il faut que le président préside et que le gouvernement gouverne", a-t-il avancé, ajoutant que la personnalité d'Emmanuel Macron avait accentué cette propension à prendre l'essentiel des décisions de l'exécutif. "Cet homme, qui a été élu sur la promesse de moderniser le pays, de faire respecter les institutions, a fait l'antithèse de ce qu'il avait promis. [...] Jamais le pouvoir n'a été autant concentré dans les mains d'un seul homme".

La rumeur d'un remaniement ministériel ne s'éteint pas ce lundi, l'AFP ayant même relayé des propos de proches d'Emmanuel Macron laissant toutes les options ouvertes. Les velléités d'Emmanuel Macron de tourner une page de son second quinquennat sont très claires, d'autant plus après les épisodes de la réforme des retraites ou celui du vote du projet de loi sur l'immigration, qui a fracturé sa majorité.