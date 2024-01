Remaniement : Gabriel Attal nouveau Premier ministre ?

Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal pourrait être nommé Premier ministre en lieu et place d'Élisabeth Borne.

Un remaniement pourrait avoir lieu ce lundi après-midi, d'après les informations de BFMTV. Vers 16 heures, le président de la République Emmanuel Macron doit se rendre au Conseil constitutionnel pour présenter ses vœux. Peu après 15 heures, la Première ministre en place Élisabeth Borne a, elle, quitté Matignon pour se rendre à l'Élysée dans le cadre d'un nouveau rendez-vous avec le chef de l'État. Et le sujet du remaniement pourrait bien être abordé, notamment concernant le successeur de la cheffe du gouvernement.

La surprise Gabriel Attal à Matignon ?

Il pourrait constituer la grosse surprise de ce remaniement, l'actuel ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal serait devenu "l'hypothèse la plus probable", toujours selon nos confrères de BFMTV. Fidèle d'Emmanuel Macron, le ministre de 34 ans seulement a notamment proposé un train de mesures pour relever le niveau des élèves en français, et lancé un grand test national pour mettre en place l'uniforme à l'école avec des établissements volontaires dès la rentrée 2024.

Jusqu'alors, les noms de Sébastien Lecornu et Julien Denormandie revenaient avec insistance pour prendre le poste de Premier ministre. Richard Ferrand et Bruno Le Maire paraissaient, eux aussi, partir avec une longueur d'avance sur Gabriel Attal. Nous pourrions donc assister à un revirement de situation assez important. Le ministre de l'Éducation nationale pourrait devenir le plus jeune Premier ministre de la cinquième république.