Qui ont été les plus jeunes Premiers ministres de la Ve République ?

Les présidents français ont rarement fait le choix de la jeunesse dans la nomination de leur Premier ministre. Voici pourtant quelques exceptions.

Emmanuel Macron dévoilera le nom de son Premier ministre ce mardi 9 janvier. Parmi les possibles successeurs à Elisabeth Borne, l'hypothèse de Gabriel Attal bat son plein. S'il était effectivement nommé à Matignon, l'actuel ministre de l'Education de 34 ans deviendrait le plus jeune chef du gouvernement de la Ve République française. Jusqu'alors, les présidents de la République ont souvent privilégié des personnalités expérimentées à ce poste, à quelques exceptions près.

A cette date, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République est un socialiste : en 1984, François Mitterrand nommait Laurent Fabius à Matignon, alors âgé de de 37 ans. L'homme avait décroché son premier mandat d'élu seulement six ans plus tôt, en devenant député de la Seine-et-Marne en 1978. Il avait cependant déjà exercé plusieurs fonctions au gouvernement, tout comme Gabriel Attal.

Une moyenne d'âge de 54 ans

Laurent Fabius a été le seul Premier ministre à prendre ses fonctions à Matignon avant son quarantième anniversaire. Toutefois, quatre hommes ont été nommé à ce poste avant leurs cinquante ans : Michel Debré avait 46 ans (1959), tout comme Edouard Philippe (2017). Jacques Chirac avait 41 ans au début de son premier mandat de chef du gouvernement en 1974. Alain Juppé avait 49 ans lors de sa nomination en 1995.

La moyenne d'âge des Premiers ministres de la Ve République à leur nomination est de 54 ans. Cinq d'entre eux ont été nommés après leur soixantième anniversaire : Elisabeth Borne avait 61 ans, tout comme Maurice Couve de Murville (1968). Jean-Marc Ayrault avait 62 ans, Édouard Balladur avait 63 ans. Le plus vieux Premier ministre reste pour l'heure Pierre Bérégovoy, nommé en 1992 par François Mitterrand, à l'âge de 66 ans.