Gabriel Attal : jeunesse, ambition, homosexualité... Comment la presse étrangère voit le nouveau Premier ministre

L'annonce de la nomination de Gabriel Attal à Matignon a, sans surprise, vivement fait réagir dans la presse en France, mais également à l'étranger. Voici ce qui en ressort.

Gabriel Attal, 34 ans, un temps porte-parole du gouvernement mais également ministre de l'Éducation nationale depuis cinq mois, va prendre le relais à Matignon, après l'annonce du départ d'Élisabeth Borne lundi. L'information a été officialisée à la mi-journée mardi 9 janvier 2024. Très vite, les médias n'ont pas manqué d'analyser cette nomination, ainsi que le profil du nouveau Premier ministre. Si la radio belge RTBF parle d'un "nouveau souffle au quinquennat" d'Emmanuel Macron, elle souligne toutefois une nomination "tardive", estimant qu'"il a fallu du temps pour convaincre les alliés de la présidence", et ce, alors même que Gabriel Attal est un compagnon de route de longue date d'Emmanuel Macron et bénéficie d'une certaine popularité.

Comme la plupart des médias étrangers, et français, la RTBF pointe également son jeune âge, Gabriel Attal devenant ainsi le Premier ministre le plus jeune de la Ve République, et met en avant son homosexualité affichée. L'âge du nouveau Premier ministre est également mis en valeur par le quotidien britannique The Guardian, qui titre sur "le plus jeune Premier ministre français de l'histoire moderne", et le quotidien espagnol El Païs, qui va jusqu'à parler d'"enfant prodige de la politique française". Dans le même ton, le quotidien suisse Le Temps estime que l'élève "a dépassé son maître, Emmanuel Macron, en termes de précocité". Évoquant toutefois une nomination "surprise", le quotidien salue "l'ascension fulgurante" de ce ministre "charismatique".

Bon nombre de médias s'attardent également sur la vie privée du nouveau Premier ministre français, et plus particulièrement son orientation sexuelle. "Le premier homme ouvertement gay à occuper ce poste, ce qui en fera l'un des hommes politiques LGBTQ les plus éminents et les plus puissants au monde", note la chaîne d'information en continu américaine CNN, tandis que le quotidien italien La Repubblica titre "34 ans, gay et anti-Salvini", évoquant également plus loin un "bébé-Macron". Tout comme La Reppublica, Al Jazeera, chaîne la plus regardée dans le monde arabe, met en avant la position du nouveau Premier ministre français sur le port de l'abaya, cette longue robe traditionnelle couvrant tout le corps et venue des pays du Golfe, rappelant ainsi qu'il est à l'origine de son interdiction dans les écoles.

Enfin, le quotidien brésilien Folha de Sao Paulo l'assure : l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon "n'entraînera pas nécessairement un changement politique majeur, mais elle témoigne de la volonté de Macron de surmonter la crise provoquée par les mesures impopulaires" prises en 2023, parmi lesquelles on compte notamment la réforme des retraites et la loi immigration.