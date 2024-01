Attal fait une promesse à la CGT en faveur de travailleurs étrangers

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a dit avoir obtenu un engagement du nouveau Premier ministre lors de leur entrevue à Matignon.

Gabriel Attal s'est entretenu avec Sophie Binet mercredi 17 janvier à Matignon. La secrétaire générale de la CGT, qui espérait obtenir la régularisation des 500 travailleurs sans-papiers grévistes de son syndicat, est ressortie bredouille de la réunion sur ce dossier. Elle a en revanche eu la confirmation de l'engagement du gouvernement concernant le sort des quelques 2000 médecins étrangers qui se voient interdits d'exercer leur métier depuis le 1er janvier.

Un quart des praticiens des hôpitaux français ont obtenu leur diplôme de médecine hors de l'Union européenne. Depuis un an, ceux-ci sont obligés de passer des épreuves de vérification des connaissances (EVC) pour continuer de travailler en France. Or, beaucoup ont échoué à valider ces épreuves et ne peuvent donc plus exercer la médecine depuis le 1er janvier 2024. Gabriel Attal a promis qu'il "allait régler le dossier et qu'il allait faire en sorte que tous les médecins qui exercent dans les hôpitaux [soient] régularisés", a affirmé Sophie Binet.

Une précarité "inefficace", selon Macron

Cette promesse n'est ni une surprise ni un acte d'audace du Premier ministre. L'ordre vient en réalité d'en-haut : dans sa conférence de presse du mardi 16 janvier, Emmanuel Macron s'était dit favorable à "régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins", maintenus "dans une précarité administrative qui est complètement inefficace".