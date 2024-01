Loi immigration : Plus de 150 manifestations attendues partout en France ce dimanche 21 janvier

150 lieux de rassemblement partout en France ont été recensés sur le site 21janvier.fr créé pour l'occasion par les organisateurs à l'origine de l'appel à manifester contre la loi immigration.

À Nantes, Lille et Caen dès 11h ou à Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille à 14h, des cortèges de manifestants déambuleront partout en France, ce dimanche 21 janvier, pour protester contre la loi immigration à quelques jours de la décision très attendue du Conseil constitutionnel.

Le texte controversé, adopté par le Parlement il y a un mois, dispose, en autres, de conditionner certaines aides sociales à la durée de séjour et à un travail, de durcir le regroupement familial ou de rétablir le délit de séjour irrégulier. Opposés à ces mesures, dans une tribune publiée dans Libération, vendredi 19 janvier, les organisateurs, soutenus par de nombreuses personnalités comme l'ex-Défenseur des droits Jacques Toubon ou la comédienne Marina Foïs et plus de 300 élus issus de la gauche - socialistes, communistes ou encore écologistes - ont appelé les Français à manifester contre le texte. Les centaines d'élus dénoncent une loi qui "criminalise les personnes sans papiers en rétablissant le délit de séjour irrégulier", "restreint l'accès aux prestations sociales et au logement" et "bafoue des principes issus de la Révolution française avec la remise en cause du droit du sol".

La gauche et la droite suspendues à la décision du Conseil constitutionnel

Les défenseurs de la loi immigration comme ses détracteurs sont suspendus à la décision du Conseil constitutionnel qui tombera le 25 janvier. À droite, on tremble que des articles clés du texte soient retoqués car jugés anticonstitutionnels. À gauche, on espère au contraire un maximum de censure. En attendant, personne ne reste les bras croisés. Selon Le Parisien, le parti Les Républicains a fait parvenir jeudi 18 janvier aux Sages un mémoire de 36 pages se proposant de démontrer que le texte va "aussi loin qu'il soit possible d'aller dans le cadre constitutionnel existant". La gauche n'est pas en reste. Une délégation de députés de la Nupes a été auditionnée par le Conseil constitutionnel mardi 16 janvier pour livrer son point de vue sur la loi immigration. La bataille se poursuivra dans la rue ce dimanche.