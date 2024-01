Colère des agriculteurs, en direct : Macron reste silencieux, les blocages continuent

Les manifestations s'intensifient ce mercredi dans tous le pays. Alors que les agriculteurs menacent désormais de bloquer Paris si les réponses gouvernementales n'arrivent pas rapidement, Emmanuel Macron reste silencieux sur les revendications des paysans.

En direct

14:59 - Le mutisme d'Emmanuel Macron Le chef de l'État Emmanuel Macron reste pour l'instant totalement muet concernant les revendications des paysans et les nombreuses manifestations en cours dans le pays. Alors que le Premier ministre Gabriel Attal doit effectuer des annonces d'ici la fin de la semaine, le président de la République a simplement réagi par l'intermédiaire d'un tweet, mardi 23 janvier : "À nos agriculteurs : j’ai demandé au gouvernement d’être pleinement mobilisé pour apporter des solutions concrètes aux difficultés que vous rencontrez" peut-on lire.

14:01 - Les agriculteurs polonais bloquent 160 routes Ce mercredi, les agriculteurs polonais ont annoncé avoir bloqué plus de 160 routes dans le pays pour dénoncer les importations "incontrôlées" de produits agro-alimentaires ukrainiens et demander une révision de la Politique agricole commune. "Il y a plus de 160 blocages de routes et d'axes de circulation à travers toute la Pologne" déclare Adrian Wawrzyniak à l'AFP, porte-parole du syndicat Solidarité des agriculteurs individuels qui coordonne le mouvement de protestation.

13:33 - Des nouvelles du mari de l'agricultrice décédée et de l'enquête Le procureur de la République de Foix a donné des nouvelles de la santé du mari de l'agricultrice décédée hier sur un point de blocage en Ariège. L'homme est toujours pris en charge et "son pronostic vital n'est plus engagé, bien qu'il reste grièvement blessé", peut-on lire dans le communiqué. Le procureur a également fait part des avancées de l'enquête rappelant qu'une information judiciaire doit être ouverte cet après-midi sur l'accident dans lequel une agricultrice et sa fille ont trouvé la mort. "Le conducteur a reconnu avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l’accès à la RN20. Il a précisé ne pas s’être rendu compte à temps de la présence de la bâche noire qui recouvrait le mur de paille", a indiqué le magistrat.

13:08 - Le trafic de marchandises vers le Royaume-Uni bloqué par les agriculteurs au port de Calais Certains agriculteurs ont décidé de bloquer les routes frontalières, notamment celles empruntées par les camions pour le transports de marchandises vers le Royaume-Uni. Un blocage es effectivement organisé sur la principale voie d'accès au port de Calais et empêchent l'accès "à l'intégralité du fret mais laissent passer les véhicules de tourisme" a indiqué le port au Parisien. Au niveau de Calais s'est aussi l'A16 qui est bloquée à certains niveaux, sans toutefois perturber le trafic du tunnel sous la Manche.

12:29 - "Pas question" d'empêcher les blocages pour le gouvernement "Les blocages ont lieu et il n'est pas question de venir empêcher cette expression de revendication [...] parce que les manifestations sont organisées dans un cadre légal", a assuré la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, à l'issue du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur avait déjà écarter l'idée d'évacuer les points de blocage tenus par les agriculteurs.

12:06 - Gabriel Attal se rendra "très rapidement sur le terrain" assure la porte-parole du gouvernement La porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot a pris la parole ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Elle affirme que le gouvernement a "entendu" l'appel des agriculteurs et qu'il allait "continuer à y répondre". "Cette nation agricole est au rendez-vus de ses responsabilités, tous les jours" poursuit-elle. Le Premier ministre Gabriel Attal "s'est engagé à se rendre très rapidement sur le terrain". Le gouvernement fera des annonces "dans les jours à venir" et sans "tabou" conclut-elle.

11:51 - Fabien Roussel échange avec des agriculteurs sur l'A16 Le Secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel était présent ce mercredi matin sur l'A16 à hauteur de Beauvais pour discuter avec les agriculteurs. Il a notamment échangé avec eux sur les longueurs administratives auxquelles ils sont confrontés et les contrôles réguliers auxquels ils sont soumis. "Je sais que pour aller demander des subventions, vous êtes obligés de payer des cabinets" a-t-il déclaré. Un recours à des cabinet qui peut être facturé à hauteur de 800 euros.

11:02 - La FDSEA de Seine-et-Marne menace de "bloquer toute l'Île-de-France" La FDSEA de Seine-et-Marne menace de bloquer "toute l'Île-de-France» via un tweet publié ce mercredi. "Pour l'instant, la stratégie c'est d'alerter, de montrer que la colère est là, qu'il est temps que ça change. Que le mépris du gouvernement envers notre profession doit s'arrêter" indique Cyrille Milard, présidente de la FDSEA 77 sur France Bleu Paris. "On veut plutôt faire de la communication. Mais dans 10 jours, si le gouvernement ne nous a pas donné de réponses claires et précises (...) on bloquera toute toute l'Île-de-France" a-t-il affirmé

10:23 - Marine Tondelier (EELV) "soutient à 200 % le mouvement" Ce mercredi matin, la secrétaire générale d'EELV Marine Tondelier a tenu à exprimer son soutien aux agriculteurs dans la matinale de TF1 : "Je soutiens à 200 % ce mouvement de colère des agriculteurs" a-t-elle indiqué. Pour elle, écologie et agriculture sont loin d'être incompatibles : "Depuis très longtemps, nous sommes alliés dans ces luttes pour combattre les traités de libre-échange, pour sauver les terres agricoles. Quand on protège le sol, l'eau, alors on protège l'agriculture" explique-t-elle. Ce mercredi, les Écologistes tiennent une conférence de presse pour annoncer une série de déplacements sur le thème de l'agriculture.

09:59 - "Le but, ce n'est pas d'emmerder les Français" clame la FNSEA "L'objectif, ce n'est pas d'emmerder les Français, c'est d'obtenir des résultats rapides parce que les agriculteurs se sentent aujourd'hui atteints dans leur liberté d'entreprendre, dans la manière de faire leur métier au quotidien. Le cumul administratif, les contrôles, le normatif... tout ça, ce n'est plus tenable" concède Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA ce mercredi matin sur franceinfo.

09:48 - Le Salon de l'Agriculture menacé selon Véronique Le Floc'h Pression sur le Salon de l'Agriculture. La présidente de la Coordination rurale indique ce matin sur BFMTV que le salon "pourrait avoir chaud" cette année. Pour rappel, il se tiendra du 24 février au 3 mars à Paris. Véronique Le Floc'h n'a pas hésité à mettre en cause l'action des politiques : "Il y a une échéance et je pense que tous nos politiques doivent en être conscients. Si aucune réponse n'est apportée rapidement, ils savent très bien que le Salon de l'Agriculture pourrait avoir chaud". "Que nos politiques se réveillent !" a-t-elle également lancé.

09:41 - La rocade de Bordeaux bloquée par 300 tracteurs La rocade bordelaise bloquée. Pas moins de 300 tracteurs et autres véhicules forment depuis ce mercredi matin 10km de bouchons autour de l'échangeur 26 en provenance de Libourne et de Bordeaux indique Le Figaro. "On est venus très tôt, on a l'habitude de se lever à ces horaires-là, aujourd'hui c'est primordial" explique la présidente des Jeunes agriculteurs dans le Sud-Gironde auprès de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

09:25 - "Je suis pour les prix planchers" martèle François Ruffin Invité politique de Sud Radio ce mercredi matin, le député LFI de la Somme François Ruffin martèle être "pour les prix planchers". Pour venir en aide aux agriculteurs, il serait préférable d'instaurer "un prix minimum pour le lait, un pour le porc, un pour la volaille qui garantisse qu'avec ça, les paysans puissent vivre de leur travail" a-t-il lancé. Il a également évoqué la possibilité de mettre en place des quotas d'importations.

09:16 - Une opération escargot sur l'A7 Une opération escargot est prévue ce mercredi sur l'A7 depuis Orange vers Bollène, selon les informations de BFMTV. Cette manifestation vient s'ajouter au blocage en place depuis hier matin. De facto, l'autoroute est fermée dans les deux sens sur la quasi totalité de sa longueur depuis Sorgues.