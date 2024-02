Colère des agriculteurs, en direct : la FNSEA lève les blocages mais exige "du concret"

La FNSEA appelle à la levée des blocages, mais assure poursuivre le mouvement auprès des préfectures et attendre des mesures concrètes, sans quoi elle promet de "remettre le couvert". D'autres syndicats appellent, eux, à maintenir les blocages.

En direct

11:14 - Le collectif Bassines non merci appelle au soutien de la mobilisation de la Confédération paysanne. Sur son compte X, le collectif Bassines non merci qui lutte contre la construction de mégabassines appelle à soutenir la mobilisation de la Confédération paysanne. Cette dernière a prévu de maintenir la mobilisation afin de revendiquer un revenu agricole. Suite à l'appel de la FNSEA et de Jeunes Agriculteurs ce jeudi de suspendre les blocages, la Confédération a déclaré dans la foulée qu'elle comptait poursuivre "la mobilisation sur la revendication principale du mouvement : un revenu digne par l’interdiction d’acheter nos produits agricoles en dessous de notre prix de revient". Le collectif appelle à bloquer "plusieurs plates-formes logistiques" et vise notamment des sites de Leclerc, Aldi et Carrefour dans plusieurs départements.

11:03 - Le point sur la réouverture des routes Vinci autoroutes a annoncé dans son dernier bilan de circulation que plusieurs autoroutes de son réseau rouvrent à la circulation. Il s'agit de l' l'A11, de l'A81, de l'A8, de l'A62, de l'A68, de l'A89 ou encore de l'A87. Vinci a néanmoins annoncé que l'A7, l'A9, l'A10 , l'A20, l'A54 et l'A71 demeurent perturbées. La levée des barrages se poursuit également. Selon Le Monde, les barrages de l’A4 et de l’A5 en Seine-et-Marne ont été levés. A l'ouest de Nantes, le blocage du pont de Cheviré a aussi pris fin. Dans les Yvelines, le nombre de manifestants encore présents sur le blocage de la N12 diminue fortement. Le média indique également que le barrage de l'A9 s'est terminé mais la préfecture a annoncé que la circulation n'avait pas encore repris en raison d'opérations de nettoyage et de remise en sécurité qui doivent être effectuées aujourd'hui.

10:40 - La préfecture de la Drôme prévoit une réouverture partielle de l'A7 Dans un communiqué, le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, a annoncé que "tous les points de fixations sont en passe d’être débloqués à l’exception de celui d’Albon sur l’autoroute A7". Il a également ajouté qu'une "réouverture partielle de l’autoroute A7 est envisagée dans les prochaines heures depuis le Vaucluse jusqu’à Tain-l’Hermitage, dans les deux sens de circulation". Le préfet a aussi déclaré que l'A49 devrait de nouveau être accessible assez rapidement.

10:34 - La porte-parole du gouvernement justifie la suspension du plan Ecophyto Alors que la suspension du plan Ecophyto est vivement critiquée par les écologistes et les ONG environnementales pour l'impact que cela pourrait avoir sur l'environnement et sur les agriculteurs eux-mêmes, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a déclaré être "étonnée d'entendre cette petite musique", sur France Info ce vendredi. Elle a aussi ajouté que le gouvernement "travaille en ce moment sur le plan Ecophyto 2030" mais souhaite "se poser un mois de plus pour faire en sorte qu'il soit parfaitement compris, dans le cadre d'un accompagnement et pas d'une punition". Prisca Thevenot a aussi défendu la position du gouvernement de "sortir de l'écologie punitive", elle a en effet déclaré: "Nous devons sortir de l'écologie punitive pour être dans une écologie des solutions". Et la porte-parole de préciser que "les premiers à vouloir en finir avec ces produits, parce qu'ils en sont les premières victimes, ce sont les agriculteurs eux-mêmes".

10:24 - "Le compte n'y est toujours pas" selon Clémentine Autain La députée de La France insoumise Clémentine Autain estime que "le compte n'y est toujours pas" dans les dernières annonces du gouvernement. Invitée chez France Info ce vendredi elle a déclaré que "l’essentiel n’y est pas, j’attendais des prix planchers, ce qui permet aux agriculteurs et aux paysans de vivre de leur travail, et un engagement ferme à arrêter les traités de libre-échange". Dans ses annonces, Gabriel Attal a indiqué la suspension du plan Ecophyto qui prévoit une baisse d'usage de pesticides, mais pour Clémentine Autain cette mesure est une " folie totale sur le plan écologique". Selon elle cette mesure répond davantage "à la logique de la FNSEA, mais pas à l’intérêt de la majorité des paysans et certainement pas à l’intérêt des Français pour leur santé". La députée a néanmoins concédé qu' "il y a des éléments qui vont dans le bon sens" parmi les annonces du gouvernement.

10:10 - Marc Fesneau : "Les agriculteurs ne nous ont pas donné un quitus pour l'éternité" "La colère n'est pas derrière nous" a assuré le président de la FNSEA ce vendredi matin, un mot entendu par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. "Le moment le plus visible de la crise" se trouve "derrière nous" mais il reste des "sujets à traiter" a déclaré le ministre sur CNews ajoutant que "les agriculteurs ne nous ont pas donné un quitus pour l'éternité". Selon lui, "il faut produire d'autres simplifications, nous avons des débats européens, il y aura des textes législatifs".

09:55 - Des blocages levés et du mieux sur l'A7 Sur l'autoroute A7 la situation s'améliore. En direction de Marseille, l'entrée est à nouveau possible au niveau de Bollène, à la sortie n°19 qui était bloquée depuis plusieurs jours et où un accident entre camions a eu lieu ce vendredi matin. L'A7 voit également plusieurs blocages levés dans la Drôme notamment vers Donzères, Montélimar ou Loriol-sur-Drôme, mais le blocage de Saint-Rambert-d'Albon est toujours en cours, tenus par des agriculteurs non syndiqués.

09:40 - Marc Fesneau se rend dans l'Hérault cet après-midi Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau se rend dans un domaine viticole ce vendredi, à 15 heures, dans l'Hérault. Sur place, il doit échanger avec les représentants agricoles avant de se rendre à la préfecture du Gard, à Nîmes, vers 19h30.

09:31 - Six centrales d'achats bloquées par la Confédération paysanne Six centrales d'achats restent bloquées ce vendredi en France, notamment en Loire-Atlantique, en Charente, en Isère et dans le Vaucluse, fait savoir la porte-parole de la Confédération paysanne, Laurence Marandola, sur BFMTV. La syndicaliste dit vouloir continuer à bloquer les "lieux où s'expriment les problèmes sur les prix".

09:15 - "On ne les utilise pas par plaisir" : Arnaud Rousseau répond aux critiques sur les pesticides L'annonce de la mise en pause du plan Ecophyto fait vivement réagir et suscite la colère des écologistes. Face aux critiques, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau assure sur BFMTV/RMC au nom des agriculteurs : "on n'utilise pas les pesticides par plaisir". "Ce qui nous intéresse c'est de voir comment on va évoluer. On entend l'attente sociétale sur les pesticides, mais je voudrais rappeler qu'il y a des pesticides naturels et de synthèse" a-t-il déclaré rappelant l'intérêt des produits dans les exploitations : "On a besoin d'un certain nombre de matière active pour qu'une plante attaquée puisse se défendre". Arnaud Rousseau indique ne pas être opposé à la réduction des pesticides, mais estime cet objectif impossible tant qu'il n'y a pas d'alternatives et surtout il dénonce un deux poids, deux mesures entre la France et les pays importateurs : "Ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise que ce n'est pas possible en France, et que cela se fasse ailleurs".

08:46 - La FNSEA promet de "remettre le couvert" en l'absence de mesures concrètes Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, assure sur BFMTV/RMC que le mouvement des agriculteurs n'est pas terminée et que si les mesures s'avèrent être un "feu de paille", les agriculteurs "remettront le couvert". Il explique que dès la semaine prochaine, les agriculteurs et les syndicats vont se "remettre au travail pour rendre crédible et palpable dans les fermes" la "simplification" promise par le gouvernement.

08:40 - La mise en pause d'Ecophyto ne passe pas auprès des écologistes La secrétaire nationale d'EELV regrette la mise en pause du plan Ecophyto qui vise à réduire l'usage de pesticides. "Ça fait 15 ans qu'on nous promet une baisse de l'utilisation des pesticides et que ça ne se fait pas" a-t-elle déploré sur France 2 allant jusqu'à dénoncer "15 ans de retard pour la santé des Français, 15 ans de retard pour la biodiversité". Marine Tondelier a aussi pointé du doigt les industriels comme Lactalis et sa fortune de "43 milliards d'euros" soit "ce que gagnerait un éleveur bovin en 2,5 millions d'années" selon son calcul, avant d'appeler à un meilleur partage de la valeur.

08:25 - Quels sont les blocages maintenus ce vendredi ? Quelques dizaines de blocages sont toujours en place sur les routes françaises ce vendredi. Les mobilisations majeures restent celles organisées aux abords de Paris, bien que quelques barrages vont être levés comme sur l'A6 ou une partie de l'A1. En Auvergne-Rhône-Alpes l'A7 est toujours largement bloquée et vers Aix-en-Provence la mobilisation se poursuit sur l'A51.

08:07 - Les agriculteurs attendent du concret avant le Salon de l'Agriculture Si les agriculteurs quittent, pour la plupart, les barrages ils restent décidés à poursuivre le mouvement autrement si nécessaire. Ils sont nombreux à rappeler l'échéance du Salon de l'Agriculture, qui doit débuter le 24 février, et beaucoup préviennent d'une possible mobilisation en marge de l'événement si aucune des mesures annoncées n'a été mise en place d'ici là.