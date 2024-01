Manifestations des agriculteurs, en direct : "On est capables de monter sur Paris", le ton monte

Les agriculteurs en sont à leur cinquième jour de mobilisation dans le sud-ouest de la France. Alors que Gabriel Attal doit recevoir les présidents de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs ce lundi soir, certains exploitants agricoles mettent en garde contre de la poursuite du mouvement et une paralysie du pays.

En direct

18:29 - Trois sujets à aborder avec Gabriel Attal selon les Jeunes agriculteurs Lors de sa réunion avec le Premier ministre, le président des Jeunes agriculteurs Arnaud Gaillot souhaite aborder plusieurs sujets comme il l'a dit sur France 2 : la nécessité de faire appliquer la loi EGAlim de 2021 qui fait que l'agriculteur à la garantie d'avoir son produit vendu au juste prix mais avec laquelle une partie de la grande distribution prend des libertés selon l'exploitant agricole; le besoin d'établir des objectifs clairs pour l'agriculture et la "transition alimentaire"; et enfin le sujet de la concurrence déloyale avec des produits importés mais loin de respecter les mêmes normes que les produits français. Alors que les normes européennes sont pointées du doigt par les agriculteurs, Arnaud Gaillot a précisé que les exploitants agricoles sont pour une "transition alimentaire" qui permettrait de garantir des niveaux de production tout en étant soucieux de l'environnement", mais c'est un projet qui prend du temps et pour lequel "on ne peut pas demander de faire en cinq ans ce qui n'a pas été fait en 30 ans" selon l'éleveur. Il faut aussi que les agriculteurs puissent vivre de leurs productions, or les "compensations financières ne sont pas à la hauteur" a également fait remarquer le représentant syndical.

18:02 - Qu'attend le FNSEA du rendez-vous avec Gabriel Attal ? Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, doit s'entretenir avec son homologue du syndicat Jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, et le Premier ministre Gabriel Attal à Matignon au sujet de la mobilisation et la colère de la profession ce lundi, à 18 heures. Le syndicaliste attend de ce rendez-vous les réponses à trois questions claires : "qu'est-ce qu'on fait pour aider les agriculteurs ? Dans quels délais ? Avec quels moyens ?". Sur France Inter, Arnaud Rousseau a déclaré vouloir "redonner une forme de dignité aux métiers agricoles, parler du revenu et de la compétitivité, puisqu'il faut gagner sa vie en agriculture, et de parler de la réalité de l'exercice au quotidien, de comment avec la suradministration ou la déclinaison d'un certain nombre de règles on n'est plus en ligne avec ce qui se passe". Mais plus de paroles, le patron du FNSEA attend des mesures concrètes et rapides, d'autant plus après les déclarations du Premier ministre ou du ministre de l'Agriculture ce week-end : "Le constat semble partagé, alors aux actes !"

17:40 - Arnaud Gaillot : "On peut être à l'aube d'un grand mouvement des agriculteurs" "Tant que les réponses ne seront pas apportées, j'aurai du mal à dire aux [agriculteurs mobilisés] de s'en aller" a déclaré le président du syndicat Jeunes agriculteurs sur France 2, ce lundi. "Pour l'instant nous soutenons le blocage, nous verrons à l'issue du rendez-vous avec Gabriel Attal si nous appelons à lever le blocage", mais "si le gouvernement n'est pas au rendez-vous, il y aura d'autres mobilisations" a prévenu Arnaud Gaillot qui appelle toutefois les manifestants à la responsabilité. En contact avec le secteur agricole des pays européens voisins, l'exploitant agricole estime "qu'on peut être à l'aube d'un grand mouvement des agriculteurs" en l'absence de réponse des autorités françaises et européennes.

17:17 - Marc Fesneau annonce des fonds pour accélérer la construction es méga-bassines Soucieux de montrer qu'il est à l'oeuvre, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a exprimé ce lundi sa volonté d'accélérer les constructions des réserves d'eau, aussi connues sous le nom de méga-bassines, en annonçant un fonds de 20 millions d'euros destinés à améliorer le stockage de l'eau et l'efficacité de l'irrigation. Ce projet, décrié par les militants écologistes, est soutenu par les agriculteurs qui comptent sur ces réserves d'eau pour surmonter les difficultés du réchauffement climatique. Si la construction des méga-bassines est une réponse à certaines revendications des agrculteurs, elle ne semble pas être une réponse suffisante, ni même une priorité pour les exploitants agricoles mobilisés.

16:45 - Les agriculteurs devant le Parlement européen ce mercredi Le syndicat agricole Coordination rurale, qui a dit être capable de faire monter les agriculteurs à Paris, annonce l'organisation d'une manifestation devant le Parlement européen à Bruxelles, le mercredi 24 janvier. "Face à des contraintes toujours plus élevées de la réglementation européenne et à des revenus de plus en plus bas, le monde agricole est à bout !" écrit le syndicat dans son communiqué. C'est donc devant l'une des institutions européennes qu'il donne rendez-vous pour une manifestation qui coïncide plus ou moins avec une réunion des ministres de l'Agriculture européens prévue à Bruxelles, en début de semaine.

16:23 - Un convoi d'agriculteurs dans la ville d'Agen En plus des blocages sur les routes, certains convois d'agriculteurs se dirigent vers les villes comme à Agen, dans le Lot-et-Garonne, où plusieurs tracteurs ont roulé sur les boulevards avant de stationner dans un rond-point.

16:03 - "On est prêt à monter à Paris et paralyser la capitale" lance un agriculteur "On est prêt à monter à Paris, boycotter le Salon de l'Agriculture et paralyser la capitale ave nos tracteurs". Jérôme Bayle, éleveur de bovins à viande et figure du moment agricole à l'origine du blocage de l'A64 a donné le ton ce lundi dans les médias. Sur Europe 1, l'exploitant a promis de poursuivre le mouvement "tant que l'État continuera à mépriser ses agriculteurs et ne trouvera pas de solutions pour arrêter le massacre agricole". L'homme n'est pas tendre avec l'Etat qu'il accuse de "sacrifier les agriculteurs français au profit de l'industrie" et d'"être complice du génocide agricole". Mobilisé sur l'A64, Jérôme Bayle a appelé, au micro de BFMTV, tous les agriculteurs à aller sur les routes et à "montrer à l'Etat qu'on sera fermes et déterminés. [...] On va continuer le combat dans toute la France, mais avec dignité" a-t-elle assuré mettant en garde sur le fait que "d'ici mercredi, la France sera paralysée".

15:41 - Les écologistes en soutien des normes environnementales.. et des agriculteurs Alors que le Pacte vert européenne qui regroupe plusieurs mesures environnementales est une des raisons de la colère des agriculteurs, les élus écologistes montent au créneau pour défendre ses mesures. Yannick Jadot juge d'ailleurs "insupportable" cette "rengaine sur les normes environnementales qui tueraient l’agriculture". Le sénateur estime sur X que c'est là une façon de se détourner du vrai problème : "Ça évite surtout les débats publics et au sein de la profession agricole sur le modèle d’agriculture qui depuis 40 ans concentre 80% des aides sur les 20% d’agriculteurs les plus riches et les productions des plus intensives au service de l’agro-industrie ! C’est ce modèle qui précarise, isole et condamne trop de paysans". L'écologiste juge un autre modèle alliant environnement et agriculture "possible" et y voit même "la solution" : "l'agro-écologie et le bio". Plus tôt ce lundi, c'est la députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau qui a voulu concilier environnement et agriculture assurant que le problème n'est lié aux normes environnementales mais au marché. "Le sujet c'est pas l'environnement, c'est comment on réorganise le secteur agricole. Il faut produire différemment, avec moins d'impact sur l'environnement, avec plus de revenus" a-t-il déclaré sur Sud Radio. Hors de question donc pour l'élue de revenir sur les mesures qui interdisent les pesticides, régulent l'irrigation et autres : "Je comprends la colère, mais je ne suis pas pour qu'on continue dans le modèle agricole tel qu'il est actuellement".

15:13 - Les manifestants de l'A64 ne seront pas évacués promet Darmanin Il n'est "pas prévu d'évacuations par les forces de l'ordre" des agriculteurs qui manifestent sur l'A64 "puisqu'il n'y a pas de dégradation sur ce site", a assuré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en conférence de presse ce lundi après-midi. L'incendie déclenché ce matin autour d'un ballot de paille, pris en charge par les agriculteurs puis par les pompiers et condamné par les exploitants agricoles mobilisés n'est pas suffisant pour motiver l'évacuation des lieux. Le ministre a toutefois appelé les agriculteurs à "respecter le droit commun", reconnaissant que c'est "ce qu'ils font en général". Gérald Darmanin a également exprimé son soutien aux agriculteurs et salué l'action du gouvernement à leurs côtés.

15:02 - Une concurrence déloyale entre les produits français et les importations Les agriculteurs dénoncent d'autres effets du Pacte vert européen, à commencer par l'augmentation des importations. Certaines normes ayant pour effet de réduire les quantités produites, cette perte de production doit être compensée par les importations de produits agricoles. Un non-sens pour les exploitants qui sont contraints de moins produire, mais voient en parallèle la présence de produits étrangers prendre plus de place dans les commerces. "On importe 40 à 50% de nos fruits et légumes, une volaille sur deux, 20% des bovins ", a énuméré pour l'exemple le secrétaire général de la FNSEA, Hervé Lapie, sur Cnews ce lundi matin. Ces importations, n'étant pas soumises aux mêmes normes françaises et européennes, constituent d'ailleurs une concurrence déloyale pour les agriculteurs. Les exploitants français sont soumis à des règles strictes - et justifiant un certain coût du produit vendu - pour produire et se retrouver sur le marché, quand les importations ne respectent pas les mêmes critères et peuvent donc être vendues moins chères et attirer davantage les consommateurs.

14:38 - La "vision décroissante" du Pacte vert européen en ligne de mire des agriculteurs Si les raisons de la colère des agriculteurs sont nombreuses, elles ont toutes un "fondement commun" selon le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau : "l'incompréhension du Green deal européen (Pacte vert), dont la déclinaison agricole 'de la fourche à la fourchette' a une vision décroissante". Ces mesures européennes visent, entre autres, à réduire de moitié d'ici 2030 l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques et laissent les agriculteurs sans solution pour cultiver la terre à bas coûts. L'ensemble des normes réduisent et parfois contraignent la production des exploitants agricoles.

14:07 - Quel est le projet de loi reporté par le ministre de l'Agriculture ? Marc Fesneau devait présenter le projet de loi "en faveur du renouvellement des générations en agriculture" très attendu après déjà plusieurs reports. Ce texte doit permettre de faciliter l'arrivée de nouveaux et futurs agriculteurs, un sujet crucial alors que d'ici dix ans un tiers des exploitants agricoles, soit 166 000 sur les près de 500 000 du pays partiront à la retraite, selon les estimations du ministère. A l'origine, le projet de loi devait créer un nouveau diplôme de niveau bac+3 et créer un réseau "France services agriculture" qui serait l'unique entrée pour s'installer en tant qu'exploitant agricole. Mais le ministre de l'Agriculture a dit vouloir ajouter quelques éléments de simplification, ce dimanche 21 janvier, après le début de la mobilisation des agriculteurs. Parmi les ajouts envisagés, Marc Fesneau a évoqué "trois sujets de simplification" : le raccourcissement des délais administratifs, la simplification des règles et l'arrêt de la "surtransposition" des normes européennes quand elles ne sont pas compatible avec la production nécessaire et la compétitivité des produits français.

13:45 - Plusieurs routes bloquées dans le sud-ouest ce lundi L'autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne, occupée par les agriculteurs mobilisés depuis quatre jours, est toujours bloquée au niveau de Carbonne, en Haute-Garonne. Mais elle n'est pas la seule : l'accès à l'A68 est bloqué par endroit, l'A62 est aussi coupée au niveau de Castelsarrasin, l'A20 est bloquée au nord de Montauban et l'A9 qui conduit vers l'Espagne est bloquée au niveau de Perpignan.

13:20 - La centrale nucléaire de Golfech bloquées par les agriculteurs Après de nombreux blocages de routes, certains syndicats d'agriculteurs ont décidé de bloquer "les différents accès à la centrale nucléaire" de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, ce lundi 22 janvier selon les précisions de la gendarmerie à l'AFP. Les syndicat des Jeunes agriculteurs est à l'origine de la manoeuvre mais a été rejoint par les FDSEA. Au moins une cinquantaine de tracteurs est sur place depuis 6 heures selon La Dépêche du Midi.