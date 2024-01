Mauvaise nouvelle pour le portefeuille : le gouvernement compte doubler les franchises médicales fin mars

Les Français vont devoir dépenser davantage d'argent pour se soigner.

Emmanuel Macron l'avait annoncé dans sa conférence de presse fleuve la semaine dernière, les choses se précisent : les franchises médicales seront doublées d'ici "fin mars", si la ministre de la Santé parvient à tenir son calendrier. De quoi parle-t-on exactement ? La franchise est cette somme déduite des remboursements de la caisse d'assurance maladie. Sont ciblés les frais de la Sécurité sociale sur les médicaments, les actes paramédicaux, les examens de biologie et les transports sanitaires. Le montant de la franchise médicale est par ailleurs plafonné à 50 euros par an pour l'ensemble des actes ou prestations concernés.

Dans un communiqué commun, Bercy et le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ont donné quelques précisions : "Le gouvernement engage les consultations " nécessaires, et "les nouveaux montants des franchises et des participations forfaitaires devraient entrer en vigueur fin mars pour la partie franchises" et "d'ici début juin" pour le reste.

La mesure la plus forte tient en ceci : le gouvernement entend passer la franchise de 50 centimes sur une boîte de médicaments à 1 euro.

Créée en 2008, cette franchise est restée inchangée depuis. Le gouvernement considère qu'elle doit être réévaluée, dans le but de faire d'importantes économies. "Il n'y a pas d'argent magique. Si ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est le contribuable", avait lancé Emmanuel Macron mardi dernier devant la presse, disant ne pas avoir "le sentiment qu'on fait un crime terrible".