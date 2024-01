Loi immigration : ces mesures majeures retirées du texte

Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict ce jeudi sur la loi immigration. Avec plus de 30 articles censurés, la loi est profondément changée.

Le Conseil constitutionnel a décidé de revoir largement le contenu du projet de loi immigration, au grand dam de la droite mais au plaisir de la majorité. Sur les 86 articles que contenait le texte, les neuf Sages en ont censuré 35, dont 32 jugés sans lien avec le sujet de l'immigration, ce jeudi 25 janvier. Parmi les dispositions retoquées, celles portant sur le durcissement de l'accès aux aides sociales, le regroupement familial, l'instauration d'un quotas migratoires par le Parlement, la restriction du droit du sol ou encore l'instauration d'une "caution retour" pour les étudiants étrangers.

Ces mesures majeures particulièrement scrutées

Le verdict des Sages était particulièrement attendu au sujet de mesures majeures, toutes durcies ou ajoutées par les élus de la droite :

Les quotas migratoires . Cette disposition qui permettait au Parlement de voter pour trois ans le nombre d'étrangers ayant le droit de s'installer en France entraînant un risque d'égalité prégnant, jugée inconstitutionnelle, a été entièrement censurée.

. Cette disposition qui permettait au Parlement de voter pour trois ans le nombre d'étrangers ayant le droit de s'installer en France entraînant un risque d'égalité prégnant, jugée inconstitutionnelle, a été entièrement censurée. La restriction du droit du sol . Un article de la dernière version du projet de loi immigration prévoyait la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France. A la place, ces enfants auraient dû formuler une demande pour obtenir la nationalité entre 16 et 18 ans. L'article a été censuré.

. Un article de la dernière version du projet de loi immigration prévoyait la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France. A la place, ces enfants auraient dû formuler une demande pour obtenir la nationalité entre 16 et 18 ans. L'article a été censuré. Le durcissement du regroupement familial . Le projet de loi prévoyait de rendre le regroupement familial possible uniquement après un séjour en France d'une durée minimale de 24 mois, contre 18 actuellement, et à condition de disposer de ressources "stables, régulières et suffisantes", entre autres. Ces disposition ont été retoquées.

. Le projet de loi prévoyait de rendre le regroupement familial possible uniquement après un séjour en France d'une durée minimale de 24 mois, contre 18 actuellement, et à condition de disposer de ressources "stables, régulières et suffisantes", entre autres. Ces disposition ont été retoquées. L'accès aux prestations sociales . C'est un point qui cristallisait les critiques, il empêchait un étranger en situation régulière et sans emploi de toucher de prestations sociales (APL, Allocations familiales…) avant de pouvoir justifier d'au moins cinq ans de présence sur le territoire. Le délai était divisé par deux (2 ans et demi) pour les étrangers qui travaillent. Un problème du point de vue de l'égalité que doit assurer le Conseil constitutionnel entre les citoyens devant la loi, et ce, sans distinction d'origine, de religion ou de race.

. C'est un point qui cristallisait les critiques, il empêchait un étranger en situation régulière et sans emploi de toucher de prestations sociales (APL, Allocations familiales…) avant de pouvoir justifier d'au moins cinq ans de présence sur le territoire. Le délai était divisé par deux (2 ans et demi) pour les étrangers qui travaillent. Un problème du point de vue de l'égalité que doit assurer le Conseil constitutionnel entre les citoyens devant la loi, et ce, sans distinction d'origine, de religion ou de race. L'instauration d'une "caution retour" pour les étudiants étrangers. Cette mesure qui soumettait les étudiants étrangers au paiement d'une caution, plutôt au dépôt d'une certaine somme sur un compte en banque, pour pouvoir couvrir d'éventuels frais d'éloignement a également été supprimée du texte.

D'autres mesures ont été retoquées par les Sages de la rue de Montpensier, notamment certaines des 27 mesures qui étaient considérées comme des cavaliers législatifs et donc qui n'ont a priori rien à faire dans la loi immigration. Parmi elles, la maîtrise du français par le conjoint ou celle qui réclame des "relations suffisamment stables et continues" pour prétendre au regroupement familial par exemple.

La décision fustigée par la droite, saluée par la majorité

Beaucoup des dispositions censurées sont des ajouts ou des durcissements obtenus ou imposés par la droite lors de l'adoption du texte au Sénat. Les Républicains attendaient d'ailleurs avec intérêt la décision du Conseil constitutionnel, mais le verdict n'est pas à leur goût. "Le Conseil constitutionnel a censuré la loi Immigration. Ils ont jugé en politique plutôt qu'en droit. Cette censure était attendue par Emmanuel Macron et la gauche" a regretté Eric Ciotti sur X jugeant qu'une "réforme constitutionnelle apparaît plus que jamais indispensable pour sauvegarder le destin de la France". Déception aussi pour le Rassemblement national qui avait salué une "victoire idéologique" avec l'adoption du projet de loi. Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite a dénoncé un "coup de force des juges avec le soutien du président de la République lui-même". Lui ne demande pas de réforme de la Constitution mais un "référendum sur l'immigration".

A la différence de LR et du RN, le ministre de l'Intérieur à l'origine du projet de loi, Gérald Darmanin, se félicite de la décision du Conseil constitutionnel qui "valide l'intégralité du texte du gouvernement". "Jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants et autant d'exigence pour l'intégration des étrangers", a-t-il affirmé sur X (ex-Twitter) en prenant acte de la "censure de nombreux articles ajoutés au Parlement". Le camp présidentiel, qui a perdu des plumes à son aile gauche après l'adoption du texte, espérait autant que les oppositions de gauche, si ce n'est plus, que les Sages reviennent sur les mesures droitières ayant durci le texte.