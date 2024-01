Macron "invité d'honneur" en Inde... par défaut ! Le président indien voulait d'autres chefs d'État

Emmanuel Macron arrive en Inde ce jeudi. Le président de la République sera l'invité d'honneur de la fête nationale vendredi. Il n'était toutefois pas le premier choix de l'Inde.

Emmanuel Macron, et avec la France, sera à l'honneur vendredi 26 janvier 2024 en Inde, à l'occasion de la fête nationale. Le président de la République doit arriver au pays du Taj Mahal dès ce jeudi. Alors que la France est le deuxième fournisseur d'armes du pays et surtout l'un des plus proches partenaires européens, cette invitation apparaît comme une preuve de la volonté de Paris et New Delhi de renforcer leurs relations. Une invitation qui sonne aussi comme une réponse à la visite en juillet dernier du Premier ministre indien dans l'Hexagone. Narendra Modi était en effet l'invité d'honneur des cérémonies du 14-Juillet en 2023.

Pour autant, Emmanuel Macron n'était pas le premier choix des Indiens. Initialement, le président américain Joe Biden ainsi que les Premiers ministres australien Anthony Albanese et japonais Fumio Kishida devaient être conviés. Contexte de campagne électorale sensible oblige, le locataire de la Maison-Blanche a finalement décliné l'invitation. Des tensions sur différents dossiers communs avec New Delhi sont également évoquées par Le Figaro. L'Australie, le Japon, les États-Unis et l'Inde font partie du groupe Quad (Dialogue quadrilatéral pour la sécurité). En conviant les dirigeants des trois autres pays, l'Inde espérait également organiser un sommet au cours de la semaine, note de son côté Reuters dont se fait notamment l'écho Boursorama.

Si aucune avancée diplomatique n'est vraiment au programme de la visite d'Emmanuel Macron, à l'exception toutefois de négociations commerciales concernant l'achat par l'Inde d'avions de combat et de sous-marins à la France, le président français profitera quand même de ce déplacement, qui devrait durer une quarantaine d'heures, pour rencontrer des chefs d'entreprise de différents secteurs parmi lesquels sont évoqués la pharmacie, l'automobile, l'aérospatiale ou encore l'énergie.