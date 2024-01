"La situation de l'immigration en France est hors contrôle", estime Valérie Pécresse

Au micro de RTL ce jeudi, Valérie Pécresse s'est inquiétée de la situation de l'immigration en France.

Un mois après l'adoption du texte de la loi immigration à l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier, les neuf juges du Conseil constitutionnel, saisi par l'opposition de gauche, doivent rendre leur verdict sur cette loi ce jeudi 25 janvier dans l'après-midi. Une décision très attendue, aussi bien par les politiques que par la population, après plusieurs mois de débats et de manifestations dont la dernière s'est tenu ce dimanche 21 janvier et a rassemblée environ 150 000 personnes en France selon la CGT. Comme le précise Le Monde, environ 50 des 86 articles qui composent la loi sont contesté et une censure partielle de la loi est attendue.

La présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, s'est exprimée ce jeudi matin auprès de RTL sur le sujet, donnant plus largement son sentiment sur l'immigration en France. Selon elle, "la situation de l'immigration en France est hors contrôle", et d'ajouter qu'elle n'a "jamais vu autant de clandestins à la rue que cet hiver". Mme Pécresse a également avancé qu' "on ne s'en sortira pas sans une réforme de la Constitution". Une proposition portée par beaucoup de ses collègues de droite.

Selon elle, le texte examiné ce jeudi par le Conseil constitutionnel qui contient des restrictions sur le regroupement familial, sur l'accès aux prestations sociales et qui propose la fin de l'automaticité du droit du sol, est "utile mais pas suffisant" pour réguler l'immigration en France. Au micro de RTL, Valérie Pécresse est allée plus loin : "Il y a deux choses qu'il faudrait mettre dans celle-ci : les quotas migratoires pour reprendre le contrôle et le fait que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour échapper à la loi de la République". La présidente de la région Ile-de-France a également ajouté que "nous devons réussir l'intégration. Il n'y a pas que l'immigration subie dans notre pays, il y a aussi l'intégration ratée".