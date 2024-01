"Manipulation ? Jamais" : Brigitte Macron nie toute influence sur le chef de l'Etat

La Première dame balaye les rumeurs qui l'accusent de manipuler son mari. "Il sait ce qu'il a besoin de faire, il n'a pas besoin de moi", affirme-t-elle.

En ce début d'année, Brigitte Macron est en pleine campagne pour l'opération Pièces jaunes, la fameuse collecte de fonds à destination des enfants hospitalisés, lancée par l'ancienne Première dame de France Bernadette Chirac. Invitée de RTL pour en parler, vendredi 26 janvier, l'épouse d'Emmanuel Macron a également été questionnée sur sa place à l'Elysée et sur le rôle qu'elle peut jouer dans les décisions du chef de l'Etat. Elle a écarté les rumeurs qui lui prêtent un jeu manipulateur auprès du chef de l'Etat.

"Manipulation, jamais", a-t-elle tranché. "Regardez le caractère du président, ce n'est pas une personne qui se laisse manipuler, ça c'est clair", a-t-elle fait remarquer. D'ailleurs, selon Brigitte Macron, le président de la République "sait ce qu'il a besoin de faire, il n'a pas besoin" d'elle.

"Je ne m'interdis rien"

La Première dame ne cache pas qu'elle donne son avis à Emmanuel Macron et n'hésite pas à débattre avec lui. "Nous échangeons comme un mari et une femme, on parle de tout, je ne m'interdis rien. Ce qu'on me dit, je lui dis, je l'ai toujours fait. [...] Quand on n'est pas d'accord on discute, comme ça se passe dans tous les couples !"

"Tout le préoccupe, et ce n'est pas la présidente du fan-club qui parle !" Ajoute Brigitte Macron. Celle-ci n'ose pas encore raconter "le quotidien" du chef de l'Etat à l'Elysée, "car on dirait que je ne suis pas objective". "Mais je le ferai après", promet-elle. Rendez-vous est pris en 2027.