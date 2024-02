Désastreux sondage pour Oudéa-Castéra : les Français très durs avec la ministre

Dans un sondage Elabe réalisé fin janvier pour Les Échos, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale termine en fin de liste du classement des personnalités politiques, avec 51% d'opinions négatives.

Dans la rue ce jeudi 1er février 2024, les enseignants ont fait part de leur colère, réclamant reconnaissance, hausse de salaire, mais aussi… le départ de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Nommée le 11 janvier dernier, en remplacement de Gabriel Attal alors promu à Matignon, Amélie Oudéa-Castéra s'était dans la foulée attiré les foudres de bon nombre de Français, enseignants en tête, après avoir affirmé avoir mis ses trois enfants dans le privé du fait "des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées" dans le public.

Aux propos de la ministre étrillant l'école de la République se sont depuis succédé d'autres polémiques, comme le système de contournement de Parcoursup mis en place par l'établissement Stanislas, révélé par Mediapart, et dont aurait bénéficié le fils aîné d'Amélie Oudéa-Castéra pour accéder à la prépa d'élite de l'établissement scolaire. C'est donc finalement sans grande surprise que la ministre de l'Éducation nationale termine avant-dernière du sondage Elabe réalisé par Les Échos les 30 et 31 janvier 2024.

Selon cette étude, seuls 9% des Français, de tout bord, affirment avoir une image positive d'Amélie Oudéa-Castéra. Ils sont 51% en revanche à avoir une image négative de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Dans le détail, 18% penchent pour une image "plutôt négative" et 33% pour une image "très négative". 40% des Français interrogés affirment pour leur part ne pas avoir d'opinion à son sujet. Chez les électeurs de la gauche et des écologistes, Amélie Oudéa-Castéra recueille 9% d'opinions favorables et 64% d'avis négatifs. Le rapport est de 19% favorables et 46% défavorables chez les électeurs d'Emmanuel Macron, de 5% positifs et 60% négatifs chez les électeurs de Marine Le Pen et Éric Zemmour, et de 6% favorables contre 41% négatifs chez les abstentionnistes.