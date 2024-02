Entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est "le mode chaton"

Le président et son Premier ministre se serrent les coudes pour les débuts tumultueux d'Attal à Matignon. Macron garde un œil vigilant sur son dauphin.

Les débuts d'Attal à Matignon se font sur les chapeaux de roue. A peine arrivé, le nouveau Premier ministre doit apporter des réponses à la colère des agriculteurs, à cinq mois d'élections européennes qui font trembler la Macronie. Le contexte de sa nomination était lui-même scabreux : son gouvernement devait donner un nouvel élan au quinquennat après l'épisode explosif de la loi immigration. Autant d'enjeux pour lesquels l'Elysée garde un œil sur le jeune locataire de Matignon.

"Dans une optique de transmission"

Le président et le chef du gouvernement ont ainsi mis en place une collaboration serrée, indiquent plusieurs sources au Point. "La crise accélère les choses", confirme-t-on à l'Elysée. Les deux hommes ont également pris l'habitude de se retrouver chaque lundi matin à 9h, en plus du déjeuner hebdomadaire traditionnel à l'Elysée.

Emmanuel Macron a relu à plusieurs reprises la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, "comme le veut la coutume", avant que celui-ci ne la prononce devant l'Assemblée le 30 janvier. Le discours prononcé devant les agriculteurs vendredi 26 janvier avait lui aussi été "coconstruit" par les deux hommes. Ainsi, Macron a beau avoir laissé son Premier ministre au premier plan pour gérer la crise, pendant que lui voyageait à l'étranger, il n'en a pas moins gardé une main sur le dossier.

Attal est-il sous surveillance ? "Surtout pas !", affirme-t-on cependant au Château, assurant que le président est "dans une optique de transmission" avec son Premier ministre : "C'est très fluide et on est en 'mode chaton' entre l'Élysée et Matignon".