"J'ai beaucoup de choses à apporter" : Oudéa-Castera, mal aimée, refuse de démissionner

Les enseignants en grève ont dit toute leur colère à leur ministre jeudi. Mais Amélie Oudéa-Castéra, bien qu'accablée de polémiques, compte bien rester en poste.

"Oudéa-Castéra 0/20, au coin !" "Amélie Oudéa casse-toi !" "Oudéa-Castéra médaille d'or du mépris"... La colère était bien lisible dans les cortèges d'enseignants grévistes jeudi 1er février. Les professeurs n'ont pas oublié la série de polémiques venues salir les premières semaines d'Amélie Oudéa-Castéra à la tête du ministère de l'Education nationale. Une majorité de Français réclament aussi son départ, à en croire les sondages. Pourtant, l'ancienne tenniswoman s'accroche à son poste et "ne songe pas à démissionner".

"L'école publique, j'en viens"

"Je suis dans l'action et je veux contribuer à la réussite de l'école", déclare Amélie Oudéa-Castéra, vendredi 2 février, sur le plateau de TF1. Elle a vu dans les cortèges d'enseignants "l'expression d'une volonté de défendre l'école publique" et dit s'en réjouir : "Moi ça me va très bien, l'école publique, j'en viens, je sais ce que je lui dois, je sais l'ambition que je porte pour elle et j'aurai à cœur de le démontrer", affirme-t-elle.

A-t-elle toujours le soutien de l'Elysée et de Matignon ? "Le sujet n'est pas : est-ce que moi, je suis garantie" au poste de ministre, estime Amélie Oudéa-Castéra. "On a une feuille de route, qui est extrêmement claire, que j'ai travaillée à nouveau avec l'ensemble des organisations syndicales pour la 'phaser'", poursuit-elle, assurant qu'elle a "beaucoup de choses à apporter" à son ministère.