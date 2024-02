Après Matignon, la nouvelle vie d'Elisabeth Borne

Le 9 février prochain, Elisabeth Borne reprendra son mandat de députée de la 6ème circonscription du Calvados. Un siège jusqu'alors occupé à l'Assemblée nationale par son suppléant, Freddy Sertin.

Remplacée à Matignon par Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République, Élisabeth Borne s'apprête désormais à revêtir le costume de députée dans la 6ème circonscription du Calvados, à compter du 9 février 2024. Un "retour à la normale" qui ne créé pas d'enthousiasme particulier dans le territoire. "Nous n'avons aucune attente. Il n'y a pas de consensus autour d'elle" lâchent deux habitants de la ville de Vire, principale commune de la circonscription dans les colonnes du Parisien. Nous sommes loin du retour rêvé.

Une côte de popularité en berne avant son retour sur le terrain

Dans le Calvados, Élisabeth Borne a été élue avec 52,5 % des suffrages, face à Noé Gauchard, son opposant et représentant de la Nupes (48,5 % des voix) en juin 2022. Pour lui, justement, le retour d'Elisabeth Borne n'est "pas crédible". Depuis le 23 juillet 2022, c'est son suppléant Freddy Sertin qui occupe la fonction de député et siège à l'Assemblée nationale.

Mais alors, quel sera le style de l'ex-locataire de Matignon sur le terrain ? Et sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Va-t-elle s'impliquer localement et rebondir après avoir vu sa popularité se dégrader mois après mois alors qu'elle était à la tête du gouvernement ? D'après le baromètre Elabe pour le quotidien Les Échos sorti le 4 janvier 2024, seulement 23 % des sondés lui faisaient confiance pour "affronter efficacement les principaux problèmes" du pays. Pour le plein de confiance avant de retrouver son rôle de député, on repassera.

Le record de longévité pour une femme à Matignon

Souvent chahutée par l'opposition pour l'utilisation fréquente du très contesté article 49.3 de la Constitution en tant que Première ministre, Élisabeth Borne laissera le souvenir d'un laps de temps politique contrarié par l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour la majorité présidentielle. Si elle a battu le record de longévité pour une femme à Matignon, elle a également fait front, notamment dans le cadre de la réforme des retraites ou du projet de loi immigration.

"Je me demande combien de temps elle va rester, en attendant une nouvelle mission"

Pour son opposant dans le Calvados, Noé Gauchard, Élisabeth Borne ne sera pas moins qu'une "députée fantôme, alors qu'elle pourrait avoir du poids. On va perdre des années. Je me demande combien de temps elle va rester, en attendant une nouvelle mission" confie-t-il à nos confrères du Parisien. Une chose est sûre, Élisabeth Borne est attendue de pied ferme par les élus locaux. Et l'ex-Première ministre semble avoir du pain sur la planche. "La lutte contre la désertification médicale, le désenclavement du Bocage et le collège du Val-de-Vire" sont des sujets urgents sur lesquels Pascal Martin, élu municipal d'une des minorités de Vire-Normandie, semble vouloir des résultats concrets, comme indiqué dans Le Parisien.

"Jusqu'ici, sa communication a plutôt été vide de sens" poursuit-il. La mission d'Elisabeth Borne ne sera-t-elle pas, déjà, de rassurer sur le terrain avant même d'entreprendre la moindre action ? Les électeurs du Calvados restent pour l'heure méfiants, attentifs aux prochaines propositions de l'élue, et semblent, pour certains, avoir fixé le curseur de l'exigence au plus haut.