"Résultat de la Nupes aux législatives 2022 : force d'opposition à l'Assemblée, une coalition solide ?"

NUPES. Le résultat de la Nupes au second tour des législatives fait d'elle la première force d'opposition avec 131 sièges à l'Assemblée. Le rôle de la coalition de la gauche et surtout sa capacité à tenir sur le durée interroge.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 9h34] La Nupes visait la majorité, absolue si possible, et la nomination de Jean-Luc Mélenchon à Matignon après les élections législatives. Pari loupé donc pour la coalition de la gauche qui se console en saluant son nouveau statut de première force d'opposition à l'Assemblée ave 131 sièges. La gauche pourra donc faire obstacle à la politique de l'exécutif mais tout le monde attend de savoir comment les députés de la Nupes s'organiseront et travailleront ensemble dans l'hémicycle. Les cadres de la Nupes sont unanimes, leur alliance tiendra le choc et leur coopération est prévue dans l'accord électoral liant les insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes. "On aura chacun notre groupe et on se réunira dans un intergroupe pour peser plus fort sur des projets de lois très emblématiques", a d'ailleurs précisé Antoine Léaument, le communicant numérique de Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV.

En face, la Nupes reçoit pourtant les critiques de la majorité présidentielle qui pari sur un éclatement de la coalition tout comme les dissidents de la gauche qui anticipent les comportements des élus de la Nupes qui vont "tous vouloir tirer la couverture à eux" selon un cadre PS. Beaucoup, y compris au sein de la coalition, redoutent une tentation hégémonique de la part de La France insoumise, largement majoritaire dans cette alliance et a fortiori à l'Assemblée. Des craintes encore une fois balayées par Antoine Léaument : "On a pris un engagement devant l'ensemble de la société en se mettant d'accord. On n'a rien compris aux défis de la justice sociale et climatique si on se divise après".

Une motion de censure déjà promise par la Nupes

A l'Assemblée nationale, la Nupe sera composée des différents groupes de députés insoumis, socialistes, écologistes et communistes. Ils ne sont pas encore installés dans l'hémicycle que déjà les députés LFI promettent de déposer une motion de censure contre le gouvernement Borne le 28 juin, jour de la première séance de la nouvelle Assemblée. Le but n'est autre que de destituer Elisabeth Borne de ses fonctions de Première ministre et contraindre Emmanuel Macron à désigner un nouveau chef du gouvernement. Le départ de la Première ministre de Matignon est le premier objectif du camp insoumis. Le 20 juin, au lendemain des élections législatives, le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard estimé sur BFMTV : "Normalement, Madame Borne devrait partir. Le gouvernement tel qu'il était constitué ne peut plus fonctionner. [Sa démission], serait la logique politique. Elle n'a plus la légitimité politique pour gouverner".

Quel résultat pour la Nupes aux élections législatives 2022 ?

Selon les résultats définitifs publiés dans la nuit par le ministère de l'Intérieur, 131 députés issus de la Nupes siègeront désormais à l'hémicycle. A l'inverse, Ensemble !, coalition présidentielle, obtient 245 sièges... Dans le détail, cette fois selon les résultats avancés par France Télévisions qui tablent sur 133 sièges, on compte parmi les députés Nupes 12 sièges PCF, 72 pour LFI, 26 pour le PS et 23 pour EELV.

La dualité entre l'exécutif et la gauche aura rythmé la campagne des législatives. La stratégie de la Nupes a été de faire valoir son programme par rapport aux propositions et aux politiques de président de la République. Une opposition qui donné lieu à des vifs échanges sur le pouvoir d'achat et la hausse de la TVA envisagée par le gouvernement selon l'insoumis ou sur les enjeux face au réchauffement climatique face à "l'inaction climatique" d'Emmanuel Macron dénoncée par la Nupes. Une façon d'apparaître aux yeux des électeurs comme la meilleure alternative pour ces législatives. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs durant l'entre-deux-tours appelé tous les électeurs qui ne voulaient pas de la politique d'Emmanuel Macron pendant cinq ans de plus à faire le choix de la Nupes comme opposition. Un appel relativement entendu mais diminué par le poids surprise du RN au 2e tour avec 89 députés pour le parti de Marine Le Pen selon Ipsos Sopra Steria.

La gauche avait déjà réussi à faire élire quatre de ses candidats dès le premier scrutin, tous sont des insoumis : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis et Danièle Obono, Sophie Chikirou et Sarah Legrain à Paris. En face, la majorité présidentielle n'a obtenu qu'un député issu du parti philippiste Horizons, Yannick Favennec, à l'issue du premier tour. La Nupes était également déjà certaine de qualifier trois autres candidats, seuls en cours dans leur circonscription après le désistement de leur adversaire : Soumya Bourouaha, Clémentine Autain et Elie Califer.

La Nupes est-elle un parti politique ?

La Nouvelle union populaire écologique et sociale ou Nupes, est la coalition de la gauche qui a bousculé les élections législatives. Réunissant les insoumis, porteurs et majoritaires au sein de l'alliance, les socialistes, les écologistes et les communistes, elle redonne vie à la gauche plurielle des législatives de 1997. La Nupes espère réaliser le même exploit qu'il y a 25 ans en obtenant la majorité absolue à l'Assemblée nationale ce dimanche 19 juin. Attention toutefois à ne pas considérer la Nupes comme la fusion des partis politiques de gauche car aucune formation ne souhaite se dissoudre dans cette nébuleuse. Manuel Bompard, insoumis et négociateur pour la conclusion de l'alliance a répété le 14 juin sur RFI que la Nupes n'était pas un parti politique mais bien une coalition : une fois à l'Assemblée, chaque député siégera dans le groupe de son parti. Toutefois, la gauche espère rester solidaire longtemps après les législatives car la coalition "a vocation à durer", selon Bompard.