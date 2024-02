La visite secrète de Macron au bistrot de Roulans, dans le Doubs

Le convoi présidentiel a fait une escale surprise dans le bar-tabac du village de Roulans mardi, le temps d'un café et de quelques échanges avec les clients.

"J'étais assis dans mon bureau, quand mon employée est venue me trouver pour me dire qu'Emmanuel Macron venait d'arriver. Je lui ai dit en rigolant 'T'as pas d'autres conneries à raconter ?'" Narre le gérant du bar-tabac de Roulans à L'Est Républicain. Mardi 6 février, c'est bien le président de la République française qui a fait irruption sur sa terrasse, entouré de ses gardes du corps. Le convoi présidentiel a fait escale en toute simplicité dans ce village du Doubs, vers 15H30, le temps de siroter quelques cafés.

"Je lui ai serré la main et ensuite, il est allé discuter avec les clients au bar", raconte encore le gérant au quotidien régional. "Il était très accessible, très convivial, ça a duré plus d'une demi-heure. Les gens lui racontaient leurs problèmes de la vie et il était très à l'écoute".

"Un peu par hasard"

Le maire de Roulans a été tout aussi surpris en apprenant que le chef de l'Etat s'était arrêté dans son village. "C'était assez secret et on peut le comprendre : le président ne peut pas annoncer à tout le monde où il se rend. Je pense qu'il avait envie d'un café et qu'il s'est arrêté un peu par hasard", se réjouit Alain Jacquot. L'édile, qui avait apporté son parrainage à Emmanuel Macron lors de la présidentielle, n'a pas eu le temps de rencontrer ce dernier, qui est reparti au bout d'une trentaine de minutes.

Les raisons de la présence d'Emmanuel Macron dans le Doubs n'ont pas été officiellement communiquées, mais une source indique à l'Est républicain que le président aurait rendu une visite éclair à une exploitation agricole du département.

Le village de Roulans et ses quelques 1 125 habitants ont placé Marine Le Pen en tête du premier tour en 2022, un point devant le président actuel. Au second tour, ce dernier avait inversé la tendance en devançant son adversaire de seulement 28 voix.