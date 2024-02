Mort de Robert Badinter : une pluie d'hommages, Macron salue une "figure du siècle"

Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux a qui l'on doit l'abolition de la peine de mort, est décédé dans la nuit du 8 au 9 février 2024. Il avait 95 ans. Les hommages à l'ancien ministre se succèdent depuis l'annonce de sa mort.

En direct

13:10 - "Un avocat exemplaire et combattif" décrit le bâtonnier de Paris "Avocat exemplaire et combattif, il a lutté sans répit contre la peine de mort. Il restera pour les avocats et notre pays l’exemple de la droiture et de la justesse" a déclaré sur X le bâtonnier de Paris après l'annonce de la mort de Robert Badinter. L'homme exprime ses condoléances au nom de l'ensemble du Barreau.

13:04 - Un message sobre du président du Rassemblement national Alors que les hommages pleuvent, les élus du Rassemblement national sont les plus discrets, le parti se disait jusqu'à peu partisan de la peine de mort.. Le président du parti, Jordan Bardella, a eu un mot assez sobre pour Robert Badinter sur X : "Ancien ministre de la Justice, homme de lettres, Robert Badinter a défendu toute sa vie ses idéaux, avec constance et éloquence". Il adresse ses condoléances à la femme, Elisabeth Badinter, et aux trois enfants du politique.

13:03 - "Ce sera à jamais, l'un de nos plus grands héritages" La ministre de la Culture Rachida Dati a aussi tenu à rendre hommage à Robert Badinter, disparu ce vendredi 9 février 2024 : "Abolir la peine de mort, comme garde des Sceaux, était le combat de sa vie. Ce sera à jamais l’un de nos plus grands héritages. Nous n'oublierons jamais Robert Badinter, son ardeur, la force de sa conviction, sa soif inébranlable de justice".

13:01 - Badinter laisse un vide "incommensurable" selon Dupond-Moretti Eric Dupond-Moretti, un des nombreux successeurs de Robert Badinter au ministère de la Justice, estime que l'ancien garde des Sceaux laisse un vide "incommensurable" derrière lui. Le membre du gouvernement loue un ministre "visionnaire", "profondément épris de justice, artisan de l’abolition, homme de droit et de passion, il laisse un vide à la hauteur de son héritage: incommensurable" sur X.

12:54 - Une dernière apparition publique en 2021 Robert Badinter a quitté la vie politique en 2011 à l'issue de son deuxième mandat de sénateur. Il poursuivait toutefois les projets d'écritures et a travaillé en 2015 sur une nouvelle version du Code du Travail à la demande de Manuel Valls, mais le texte ne sera jamais appliqué. Sa dernière apparition publique remonte au 9 octobre 2021, lorsqu'il a été convié par Emmanuel Macron à une cérémonie au Panthéon pour célébrer les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Après quoi, l'homme a repris la parole dans un entretien auprès de franceinfo pour soutenir publiquement Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle de 2022. "L’heure est trop grave et le choix trop important. Ne prenons pas de risque avec la liberté" avait-il déclaré mettant en garde contre une victoire de Marine Le Pen.

12:44 - Laurent Fabius loue un "juste entre les justes" Le président du Conseil constitutionnel - fonction occupée par Robert Badinter - Laurent Fabius rend hommage à un "ami depuis près de 50 ans". C'est "une immense perte pour la justice et pour la France. Robert Badinter était non seulement un juriste hors pair mais un juste entre les justes. Conciliant la sagesse à la passion, il a, dans toutes les fonctions qu'il a exercées, dans toutes les causes qu'il a plaidées, fait progresser le droit et l'humanisme au plan national et international" a-t-il indiqué à l'AFP ce vendredi.

12:37 - Un soutien indéfectible à François Mitterrand Auprès du PS de François Mitterrand, Robert Badinter débute par la rédaction de notes. Et malgré une opinion majoritairement opposée à l'abolition de la peine de mort, Mitterrand tient sa promesse, le début d'une fidélité indéfectible de Badinter à l'égard du président socialiste. À tel point qu'il refusera de condamner l'amitié entre François Mitterrand et René Bousquet, ancien chef de la police de Pétain. "Cela ne regarde personne. Je sais, enquête faite, qu'il n'a connu Bousquet qu'après son acquittement, pas avant" indique Le Parisien. Son soutien était sans faille.

12:33 - Une enfance marquée par la rafle de son père Né en 1928 à Paris de parents juifs naturalisés Français quelques mois plutôt, Robert Badinter a une enfance marquée par la guerre et la déportations des juifs. Son père est arrêté lors d'une rafle à Lyon le 9 février 1943 et déporté depuis le camp de Drancy en mars de la même année, alors qu'il n'a qu'une quinzaine d'années. Le père de Robert Badinter est mort dans un camp de concentration. Le jeune homme et sa famille trouvent refuge à Chambéry, entre mars 1943 et août 1944.

12:24 - Gabriel Attal : "nos droits et nos libertés lui doivent tant" Les hommages se multiplient après l'annonce de la mort de Robert Badinter. Le Premier ministre Gabriel Attal évoque un "homme droit et de valeurs. L’abolition de la peine de mort sera à jamais son legs pour la France. Nous lui devons tant. Nos droits et nos libertés lui doivent tant" a-t-il indiqué sur X (ex-Twitter).

12:20 - "Je n'ai jamais croisé un autre être de cette nature" "En siégeant à ses côtés au Sénat, j'ai tellement admiré Robert Badinter ! Je n'ai jamais croisé un autre être de cette nature. Il était simplement lumineux" écrit Jean-Luc Mélenchon, ce vendredi 9 février sur X, après l'annonce du décès de l'ancien garde des Sceaux.

12:15 - L'hommage d'Emmanuel Macron à Robert Badinter "Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l’esprit français". Emmanuel Macron a rendu hommage à Robert Badinter dans un court message sur X.

12:13 - Une réputation internationale Au moment de quitter le Conseil constitutionnel en 1995, sa réputation de juriste n'est plus à faire et dépasse même les frontières. Il devient alors président du comité du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (1998). Ses compétences sont reconnues à l'international. Un an plus tard, en 1999, il est nommé membre du comité d'éthique du Comité international olympique. Il se verra même proposer un poste de professeur dans une université de New-York.

12:12 - Comment à commencer le combat de Badinter contre la peine de mort ? Le combat de Robert Badinter contre la peine de mort commence en 1972, quand il défend mais n'arrive pas à éviter la peine capitale à Roger Bontems jugé pour complicité de meurtres avec Claude Buffet. L'homme est alors condamné à mourir sous la guillotine. Durant son combat contre la peine de mort, l'ancien garde des Sceaux, a accepté de défendre plusieurs personnes accusées de meurtre et parvient à plusieurs reprises à leur éviter la peine majeure au profit de la réclusion criminelle à perpétuité.

12:06 - Sénateur des Hauts-de-Seine Icône humaniste de la gauche, Robert Badinter a également été sénateur socialiste des Hauts-de-Seine de 1995 à 2011. Durant toute sa carrière, son engagement politique pour la réinsertion des détenus, pour une série d'évolutions du Code pénal et contre l'homophobie n'a jamais flanché.