Attal réunit son gouvernement et annonce la couleur avec plusieurs projets jusqu'à cet été

Un premier séminaire à Matignon en présence de tous les ministres à eu lieu, samedi 10 février. L'occasion pour Gabriel Attal d'annoncer plusieurs grands projets pour les prochains mois.

Tous les ministres, à l'exception de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, se sont réunis autour de Gabriel Attal à Matignon, samedi 10 février, à l'occasion d'un premier séminaire de travail. Selon Prisca Thevenot, la porte-parole du gouvernement, la réunion était placée sous le signe de "l'action, de l'action et encore de l'action". Si la composition complète du gouvernement a mis plus d'un mois à se faire connaître, Gabriel Attal semble désormais vouloir accélérer les choses. Le Premier ministre a introduit la réunion, avant de laisser sa place au ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Enfin, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, a fait un point sur la situation internationale. A la sortie du séminaire, aucun ministre ne s'est exprimé, laissant à la porte-parole le soin de détailler les nouveaux projets du gouvernement.

Prisca Thevenot a donc précisé la "démarche" du Premier ministre : "écouter, dialoguer, et aussi suivre les décisions qui ont été mises en places". "Nous devons maintenant être sûrs que les mesures sont bien dans le quotidien des Français (et dire) en transparence, en honnêteté, mais en responsabilité, là où cela a fonctionné et là où nous devons pouvoir revoir la copie s'il y a besoin"; a-t-elle ajouté.

Dès la fin du séminaire, plusieurs ministres sont allés sur le terrain. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est déplacé à Besançon avant de s'envoler pour Mayotte avec la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux. Catherine Vautrin, ministre du Travail de la Santé et des Solidarités s'est rendue dans le Loiret en compagnie de Frédéric Valletoux, nouveau ministre délégué à la Santé.

Quel calendrier pour les réformes annoncées ?

Gabriel Attal s'est par la suite exprimé dans un entretien accordé au Parisien. Il a précisé le calendrier des réformes. L'une des priorités annoncées par le Premier ministre est celle de "l'urgence agricole", pour laquelle il veut agir dès "ce printemps". Il annonce qu'il préparera "le projet de loi d'orientation agricole qui sera présenté autour du Salon de l'agriculture". Gabriel Attal l'assure : il "tiendra ses engagements". Autre urgence selon le chef du gouvernement : "l'urgence économique", pour laquelle il envisage un projet de "loi Macron 2", qui pourrait être présentée "avant l'été". L'objectif : "libérer l'activité économique, la croissance et le développement industriel". Gabriel Attal dit vouloir lutter "contre le poids des normes" et "aller plus loin dans la réindustrialisation dans l'esprit de l'Industrie verte".

La jeunesse est également l'une des priorités du Premier ministre. Selon lui, trop de jeunes sont en situation de fragilité. Il souhaite ainsi "renforcer la médecine scolaire", en versant une prime de 800 euros en mai aux infirmiers qui travaillent en école. Leur salaire sera également augmenté de 200 euros. Gabriel Attal veut aussi des sanctions plus sévères pour les élèves les plus indisciplinés, dès l'école primaire. Pour ces mêmes élèves, le chef du gouvernement annonce l'expérimentation de l'internat gratuit dans certains départements "dès le printemps (...) pour certains jeunes à la dérive, sur simple accord des parents". Toujours concernant les jeunes, Gabriel Attal évoque un "guide de bon usage" concernant le temps passé sur les écrans. Au collège, des groupes de niveaux seront instaurés dans les classes de 6e et de 5e, pour créer un "choc de savoirs". Le recours au redoublement devrait être facilité, le brevet devrait conditionner l'entrée au lycée.

Concernant la crise du logement, le Premier ministre annonce vouloir en construire 30 000 d'ici trois ans. 20 territoires seront choisis pour voir leurs procédures de construction. Gabriel Attal souhaite également lutter contre le trafic de drogue. Il devrait présenter un "nouveau plan anti-stups" en mars, afin de "geler et de saisir les avoir des trafiquants".

Enfin, en septembre 2024, le chef du gouvernement prévoir un "projet de l'acte II de la réforme du marché du travail". Les accès à l'assurance-chômage pourraient être durcis.