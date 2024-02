Elisabeth Borne de retour à l'Assemblée nationale : un "enthousiasme" et un bureau pas comme les autres

Elisabeth Borne rejoint les rangs de l'Assemblée nationale ce mardi 13 février en tant que députée.

Elisabeth Borne a été remplacée par Gabriel Attal le 9 janvier dernier à Matignon. Après son départ, l'ancienne cheffe du gouvernement a fait un court séjour à Marrakech pour faire une pause qui lui aurait fait le plus grand bien. "Avoir un petit moment de respiration, après presque sept ans sans interruption au gouvernement… Oui, ça fait du bien", a-t-elle confié auprès du Parisien.

De retour à Paris, Elisabeth Borne a rapidement pris ses réflexes politiques. Elle a multiplié les rencontres. Elle a notamment échangé avec François Bayrou, président du Modem, qui a finalement refusé d'entrer au gouvernement, Gérald Darmanin, toujours ministre de l'Intérieur ou encore Edouard Philippe, chef de file d'Horizons. Elle a aussi partagé un instant avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

Elisabeth Borne sera d'ailleurs de retour à l'Assemblée ce mardi 13 février, 36 jours après son départ de Matignon. Elle revient sur les bancs du Parlement, cette fois-ci en tant que simple députée. Elisabeth Borne avait, en effet, remporté l'élection dans la sixième circonscription du Calvados en juin 2022 mais n'avait jamais pu occuper ses fonctions d'élue, puisqu'elle avait été nommée à Matignon. Début février, elle a préparé ce retour en se rendant dans sa circonscription et plus précisément à Condé-en-Normandie. Elle y a notamment visité un marché et inauguré une école.

Elisabeth Borne siégera aussi dans la commission des Affaires étrangères. Si l'ancienne cheffe du gouvernement semble fin prête à faire son retour, elle va pouvoir profiter de son nouveau bureau qui serait "l'un des plus confortables" selon Franceinfo. Il s'agit de celui habituellement attribué aux anciens Premiers ministres.

Un retour avec des objectifs clairs ?

Certains membres du gouvernement auraient toutefois douté de la véritable volonté d'Elisabeth Borne d'occuper ce poste. Selon RMC, une ministre aurait ainsi redouté une baisse de motivation : "Avoir été au top de la décision et se retrouver là, ce ne sera pas facile", anticipait-il auprès de nos confrères. Toujours selon RMC, ses proches auraient, à l'inverse, assuré qu'elle serait "très enthousiaste" de poursuivre à l'Assemblée et qu'elle irait jusqu'au bout de ce mandat.

Elisabeth Borne aurait ainsi des objectifs bien en tête en briguant cette nouvelle place à l'Assemblée. Un conseiller ministériel a assuré auprès de l'Express qu'Elisabeth Borne avait pris "le gout de la politique" et voulait "peser sur la ligne 2027 et se montrer attentive à ce que le bloc central demeure". Elle avait également affirmé dans le bilan de son action effectuée à la tête de l'exécutif qu'il faudrait être "vigilant" lors des élections européennes qui auront lieu en juin.