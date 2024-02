"LFI n'est pas démocratique" : des militants soutenus par Garrido sèment le trouble

Réunis en assemblée citoyenne, ce week-end, ces militants insoumis dénoncent des "mécanismes autocratiques et verticaux" au sein de LFI.

Levée de boucliers chez LFI ! Dans un courrier adressé à la direction, lundi 12 février, des militants insoumis soutenus par la députée frondeuse Raquel Garrido ont appelé à "rebâtir" La France insoumise et plaidé pour davantage de démocratie interne, rapporte Sud Ouest. Réunis à Gagny, en Seine-Saint-Denis, samedi 10 février, entre 60 et 80 militants avaient répondu présents, selon l'un des co-organisateurs. Pour justifier leur démarche, celui-ci explique que des perches ont été tendues en interne pour organiser un débat, en vain.

Alors, dans leur courrier, les militants exposent à la direction les conclusions de leur assemblée citoyenne. "La structuration de LFI n'est pas démocratique. Le pouvoir est concentré dans les mains de quelques personnes non mandatées par les militants et militantes", écrivent-ils, dénonçant ni plus ni moins que des "mécanismes autocratiques et verticaux" au sein de La France insoumise. Leur solution pour remédier au problème ? L'instauration d'une "assemblée constituante" au sein du parti. C'est cette assemblée qui serait chargée de "choisir" ou même de "révoquer si nécessaire" les représentants de La France insoumise.

"L'éthique et la cohérence de notre engagement c'est d'avoir une exigence démocratique forte pour notre pays et donc pour nous mêmes", avait soutenu samedi matin sur X Raquel Garrido, souhaitant même "une belle journée de travaux aux militante-s LFI qui s'assembl[aient] à Gagny". Questionné sur cette fronde la semaine dernière, le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, avait quant à lui rapidement éludé le problème, affirmant qu'"une partie d'entre eux ne sont même plus militants chez" LFI et qu'"ils sont ultra-minoritaires".